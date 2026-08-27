El promotor musical Agustín Lozano Ávila pregonará la Feria de Nuestra Señora de las Mercedes de Pozoblanco

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha designado a Agustín Lozano Ávila como pregonero de la Feria de Nuestra Señora de las Mercedes 2026, una elección con la que se quiere reconocer la trayectoria de un empresario que ha estado estrechamente vinculado durante más de medio siglo a la vida cultural, musical y de espectáculos de Pozoblanco y que ha contribuido de manera decisiva a situar a la localidad dentro de los circuitos nacionales de la música y el entretenimiento.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha destacado que Agustín Lozano “es una persona clave para entender la historia reciente de nuestra feria y también la historia de los espectáculos en Pozoblanco”. En este sentido, ha señalado que su figura está ligada a algunos de los momentos más importantes de la programación festiva y cultural de la localidad y que su trayectoria representa “una apuesta constante por traer a Pozoblanco espectáculos y artistas del máximo nivel, haciendo que nuestro municipio pudiera estar en el mapa de las grandes giras nacionales”.

El alcalde ha subrayado además que ese compromiso no pertenece únicamente al pasado, sino que se mantiene en la actualidad a través de su empresa, desde la que su familia continúa trabajando para que Pozoblanco forme parte de la red nacional del mundo cultural y del espectáculo. “Agustín ha demostrado durante décadas que desde Pozoblanco se puede trabajar al mismo nivel que desde las grandes capitales de provincia y que nuestro municipio puede acoger y promover espectáculos de primer nivel”, ha señalado Cabello.

Una vida dedicada al mundo del espectáculo

Agustín Lozano Ávila nació en Puertollano el 7 de julio de 1938. Formado como perito industrial, desarrolló inicialmente su profesión en la Empresa Nacional Calvo Sotelo, actualmente Repsol. Paralelamente, comenzó a desarrollar actividades empresariales en el sector de la hostelería y fue entrando progresivamente en el mundo de los espectáculos, ámbito que terminaría marcando definitivamente su trayectoria profesional.

Su vinculación con Pozoblanco se inició en 1972, cuando el mundo del espectáculo le llevó a organizar la primera programación de la feria y fiestas de la localidad. Un año después abrió El Gallo Blanco, considerada la primera gran discoteca del norte de Córdoba, una actividad que compatibilizó con la organización de espectáculos y que terminó propiciando su traslado definitivo de residencia a Pozoblanco.

Desde entonces, su trayectoria empresarial ha estado ligada a la organización y promoción de grandes espectáculos y giras nacionales. A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas y grupos como Mecano, El Último de la Fila, Radio Futura, Alejandro Sanz, Rocío Jurado, Nino Bravo, Víctor Manuel y Ana Belén, Camilo Sesto, Luz Casal, Camarón y Joan Manuel Serrat, entre muchos otros. También ha promovido en España las actuaciones de destacados artistas internacionales como Maná, Juan Luis Guerra, Duran Duran, Celia Cruz, Chayanne, Ricky Martin o Raffaella Carrà.

Su actividad profesional le llevó igualmente a ejercer como mánager de más de cincuenta artistas nacionales y a programar algunas de las principales ferias, teatros y ciclos de conciertos del país.

Su trayectoria ha sido reconocida con numerosas distinciones, entre las que destacan la Insignia de Oro de la Peña Flamenca de Martos, el reconocimiento del Ayuntamiento de Puerto Real, la Lámpara Minera de Peñarroya-Pueblonuevo, la Encina de Los Pedroches, la Insignia de Plata otorgada por el Grupo de Empresas Telefónica y el reconocimiento de Fundación Prode entre otros galardones. Asimismo, ha recibido el reconocimiento de asociaciones profesionales del mundo del espectáculo, tanto a nivel nacional como andaluz, como ARTE y AREA.

Su vinculación con las organizaciones profesionales del sector ha sido especialmente destacada. Durante más de veinte años formó parte de la junta directiva de ARTE Nacional, desempeñando los cargos de vocal, tesorero y secretario. Además, ha sido presidente de ARTE Andalucía durante cuarenta años y presidente del Consejo de Administración de Espacio Cultural desde su fundación hasta su jubilación. En reconocimiento a toda una vida de dedicación y servicio al sector, ostenta en la actualidad el cargo de Presidente de Honor de AREA.

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En su localidad de adopción, Pozoblanco, también ha desarrollado una intensa labor en el ámbito deportivo, siendo vicepresidente del C.D. Pozoblanco y fundador del C.D. Pozoalbense Femenino.