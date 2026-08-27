La Primitiva deja casi 100.000 euros en La Carlota

La Primitiva ha dejado este jueves 27 de agosto un premio de 97.046,70 euros en La Carlota (Córdoba). El boleto, correspondiente a un acertante de segunda categoría (5 aciertos + complementario), ha sido validado en el punto de venta situado en la calle Isabel II, número 11, en el municipio cordobés.

El premio se reparte con otro boleto acertante de segunda categoría validado en Ayllón (Segovia), por lo que cada uno de los dos ganadores percibirá 97.046,70 euros, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva de este jueves ha sido 2, 8, 9, 33, 36 y 38, mientras que el número complementario ha sido el 48 y el reintegro, el 3.

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En esta ocasión no ha habido acertantes de categoría especial ni de primera categoría, por lo que el bote se mantiene para el próximo sorteo, que se celebrará el sábado 29 de agosto.