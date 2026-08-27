El parque del Cascajar de Lucena recuperará su histórica conexión con el río

El proyecto integral de restauración del parque del Cascajar de Lucena tendrá una segunda fase con la que el Ayuntamiento pretende recuperar la conexión peatonal con el río. Así se ha dado a conocer este jueves mientras prosiguen los trabajos correspondientes a la actuación inicial, que constituye el grueso de la regeneración de este espacio verde. El Ayuntamiento analiza así una futura intervención en el sector anexo a la zona donde se construirá el nuevo supermercado de Mercadona.

En los últimos meses, el Consistorio había supeditado la culminación de la recuperación de este recinto de esparcimiento al desarrollo de la urbanización vinculada a la gran superficie de alimentación localizada junto a la avenida de la Infancia y que tiene prevista su apertura al público antes de final de año.

El concejal de Obras y Servicios Operativos, Javier Pineda, defendía este jueves que el objetivo fundamental es reintegrar completamente el parque del Cascajar con "todo el transcurso al lado del río", retomando esta antigua conexión.

Ya hay autorización de la CHG

Previamente, la segunda fase, aún sin concreción temporal y económica, se iniciará con la limpieza de otro tramo de cauce del río Lucena que concluye en el puente de la desaparecida empresa Bilore. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, órgano competente en la cuenca, ya ha emitido su autorización para esta actuación determinada. Posteriormente, el Ayuntamiento "adecentará lo mejor posible", puntualizaba Pineda, el vértice noroeste hasta lograr el restablecimiento del tránsito peatonal entre la calle Huertezuelos y la fuente del Cascajar.

Limpieza de maleza en el parque del cascajar de Lucena. / M. González

Desde comienzos de agosto, la empresa antequerana Mavar acomete la obra central de regeneración del parque del Cascajar, demorada durante años por obstáculos técnicos y administrativos. La administración local invierte en ello 100.130 euros, contemplándose un plazo de ejecución de tres meses.

Así será la intervención en el parque

Terminadas las primeras tareas de deforestación y retirada de árboles, prosigue la ejecución del plan de obra, delimitado entre la rotonda de Cuatro Caminos, atravesando la calle principal y hasta el entorno de la emblemática fuente, actualmente sepultada por el depósito sistemático de tierra y barro y cuya restauración es una de las intervenciones esenciales del proyecto.

La intervención aborda la limpieza y adecuación de la vegetación, el cultivo de nuevas plantaciones, la instalación de alumbrado público y la dotación de mobiliario general. En la zona del margen derecho, desde el acceso principal, ocupará una importante extensión un parque canino. Con maquinaria pesada y personal, la concesionaria restituirá los itinerarios, preservando las particularidades naturales del ecosistema.

Trabajos que se están llevando a cabo en el parque del cascajar de Lucena. / M. González

Junto a la fuente, recobrará también su visibilidad la pasarela elevada sobre el río. La totalidad de los trabajos permanecen condicionados al comportamiento de las zonas inundables y las directrices marcadas periódicamente por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

En este parque del Cascajar, el Ayuntamiento emplazará un nuevo grupo de parcelas concebidas como huertos urbanos y sociales e implantará un Centro de Desarrollo de la Agroecología desde una perspectiva divulgativa y ecológica.