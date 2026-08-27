La N-331 quedará cortada en Montilla desde el 31 de agosto por las obras de ADIF.

La carretera nacional N-331 permanecerá completamente cortada al tráfico en ambos sentidos desde el próximo lunes 31 de agosto hasta el 1 de marzo de 2027 debido a las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ejecutará en el paso superior situado sobre la línea ferroviaria entre Montilla y Aguilar de la Frontera, unas actuaciones que avanzó en primicia CÓRDOBA. La intervención afectará al acceso a Montilla por el enlace 36 de la autovía Córdoba–Málaga (A-45) y obligará a utilizar un itinerario alternativo durante aproximadamente seis meses.

El Ayuntamiento de Montilla ha informado este jueves de los detalles del corte, que será total y se aplicará en los dos sentidos de circulación. Durante el desarrollo de los trabajos, la conexión entre Montilla y la A-45 deberá realizarse a través del enlace 27 (La Rambla–Montemayor–Montilla), situado en la zona de El Portichuelo.

La información facilitada esta tarde permite concretar la duración y el alcance de una actuación que había generado preocupación entre vecinos, conductores y empresas por sus posibles consecuencias sobre los accesos al municipio.

Uno de los paneles informativos situados junto al Hospital Comarcal de Montilla, en el paraje de La Retamosa. / José Antonio Aguilar

La información ofrecida por el Consistorio permite aclarar la incertidumbre que el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, expresó durante una rueda de prensa celebrada días atrás. En aquella comparecencia, el regidor explicó que el Ayuntamiento había solicitado información al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible porque todavía desconocía cuándo comenzaría el corte, por cuánto tiempo se prolongaría y cómo afectaría a la circulación.

La conexión de la A-45 y el polígono de Jarata

Una vez confirmados el inicio, la duración y el itinerario alternativo, la reunión que el Ayuntamiento de Montilla mantendrá con el Ministerio estará destinada a abordar las afecciones de las obras y también servirá para reivindicar nuevamente una conexión directa entre la A-45 y el polígono industrial Llanos de Jarata.

Además, el Ayuntamiento quiere conocer y analizar las consecuencias que la intervención tendrá para las empresas que disponen de instalaciones o accesos próximos a la infraestructura ferroviaria. El corte del paso superior impedirá utilizar el enlace 36 para entrar o salir de Montilla, por lo que los desplazamientos deberán canalizarse durante todo el periodo de obras a través del enlace 27.

La actuación afectará igualmente a los conductores que se desplacen entre Montilla, Aguilar de la Frontera, Lucena y otros municipios de la zona. El Consistorio ha pedido a los usuarios que tengan en cuenta el desvío, planifiquen sus recorridos y sigan en todo momento la señalización instalada para indicar los itinerarios alternativos.

Una petición histórica

El alcalde considera que las obras representan una oportunidad para insistir en la necesidad de construir un acceso a Montilla desde la zona de Jarata conectado directamente con la A-45. Esta petición municipal se ha planteado en diferentes ocasiones debido a la importancia que tendría la infraestructura para el futuro desarrollo industrial de la localidad.

Llamas sostiene que el polígono Llanos de Jarata constituye el espacio natural de crecimiento industrial de Montilla y que una conexión directa con la autovía mejoraría la comunicación del polígono. La propuesta no tendría que incluir necesariamente un cambio de sentido, una posibilidad que presenta dificultades de acuerdo con la normativa, sino que podría consistir en una incorporación directa a la A-45.

Futura Autopista Ferroviaria

Las obras que provocarán el corte de la N-331 forman parte de la adaptación del corredor ferroviario Algeciras–Madrid–Zaragoza a la futura Autopista Ferroviaria. El proyecto contempla la modificación de los pasos superiores para permitir la circulación de los convoyes que transportarán semirremolques por ferrocarril, dado que estos trenes necesitan una mayor altura y más espacio libre en determinados puntos de la infraestructura.

En el caso del paso situado en la N-331, la intervención permitirá adaptarlo al nuevo gálibo requerido por estos convoyes. Los trabajos previstos en el corredor incluyen también modificaciones en la altura de la catenaria y del hilo de contacto, además de actuaciones sobre la plataforma ferroviaria.

Montilla también forma parte del proyecto para ampliar hasta los 750 metros las vías de apartado de varias estaciones de la provincia de Córdoba. Esta intervención permitirá el paso y estacionamiento de trenes de mercancías de mayor longitud y facilitará la gestión de la circulación ferroviaria.

Otros municipios incluidos en el proyecto

De igual modo, Montilla se encuentra entre los municipios incluidos en el contrato para adaptar los pasos superiores de la futura Autopista Ferroviaria Algeciras–Zaragoza. Esta segunda actuación, adjudicada por 12,77 millones de euros, comprende la adecuación de 46 pasos superiores y seis puentes metálicos en el tramo situado entre Bobadilla, en Málaga, y Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real.

Según la información técnica difundida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el proyecto también afectará en la provincia a Córdoba, Alcolea, Villafranca de Córdoba, El Carpio, Pedro Abad y Villa del Río.