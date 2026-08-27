Montilla cambiará la denominación de la avenida Antonio y Miguel Navarro por la Ley de Memoria Democrática

La avenida Antonio y Miguel Navarro de Montilla rendirá tributo a María Dolores Requena Cordón, una mujer muy vinculada a Bodegas Navarro, una de las firmas que son santo y seña de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y cuyas instalaciones se encuentran en esta vía de la barriada de El Gran Capitán. La medida se enmarca en las actuaciones que el Consistorio montillano está llevando a cabo para adecuar el callejero urbano a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática y que motivó, a finales de 2024, el cambio de nombres de las plazas de Ángel Sisternes y Obispo Pérez Muñoz por los de Plaza de la Cultura y Plaza de Jesús.

El trámite abierto por el Consistorio conforme al artículo 28 del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones supone un paso administrativo más para que una de las vías principales de acceso al entorno de las Casas Nuevas pase a llevar el nombre de María Dolores Requena Cordón, histórica bodeguera montillana que hizo gala de una notable labor social en la ciudad durante las décadas centrales del siglo XX.

Y es que María Dolores Requena Cordón —nacida en 1884 en el seno del matrimonio formado por Rafael Requena Salas y Carmen Cordón Molina— asumió durante los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo la dirección de una de las casas vinícolas más representativas del marco Montilla-Moriles: Bodegas Navarro. Desde esa responsabilidad empresarial, impulsó la crianza y exportación de sus vinos y prolongó la senda internacional iniciada en 1830 por el fundador de la firma, Antonio José Navarro.

Por otro lado, su nombre quedó asociado a gestos de especial trascendencia para el desarrollo urbano y social de Montilla. Durante su etapa al frente de la bodega, cedió al pueblo los terrenos necesarios para la construcción de las primeras escuelas en el barrio de las Casas Nuevas y promovió, además, la construcción de viviendas destinadas a los trabajadores de la propia bodega.

Una vía muy concurrida

La avenida Antonio y Miguel Navarro conecta la Cuesta de Maldonado con la confluencia de las avenidas de la Constitución y de María Auxiliadora, en la barriada de El Gran Capitán. En su entorno se sitúan las instalaciones de Bodegas Navarro y la Casa Joven de la Fundación Social Universal, dos referencias reconocibles dentro de un sector de Montilla marcado por la actividad bodeguera y por la expansión urbana del último siglo.

La vía figuraba en un informe elaborado por Enrique Mesa Pérez, graduado en Historia y colaborador de Concord, un proyecto de investigación coordinado por Francisco Acosta Ramírez que forma parte de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba.

Según recogía ese estudio, la denominación actual de la avenida hace referencia a Antonio Navarro Villa-Zevallos y Miguel Navarro Requena, dos estudiantes montillanos pertenecientes al Tercio de Requetés de San Rafael que murieron el 12 de agosto de 1937 en el frente de Lopera, en la provincia de Jaén, durante la Guerra Civil.

Tal y como detalló Enrique Garramiola Prieto en su Callejero y memoria íntima de Montilla, la denominación de esta vía con el nombre de Antonio y Miguel Navarro se acordó por el Pleno municipal el 30 de abril de 1966, casi tres décadas después de que la Comisión Gestora del Ayuntamiento hiciera constar en el acta de la sesión del 17 de agosto de 1937 "el sentimiento de la Corporación por los requetés hijos de esta ciudad, caídos en el campo de batalla por Dios y por la Patria".

Por su parte, la figura de María Dolores Requena Cordón volvió a cobrar especial protagonismo el pasado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, cuando Bodegas Navarro quiso rendir homenaje a su memoria en una jornada en la que el Ayuntamiento de Montilla reconoció el papel de la mujer en las labores de recolección de la uva y en la propia industria vitivinícola local.