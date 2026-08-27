Las lluvias dejan 1,6 litros en Córdoba: la Aemet prevé un jueves húmedo y un nuevo cambio de tiempo

Córdoba está afrontando los últimos días de agosto con un cambio de tiempo que ha dejado atrás, al menos de forma puntual, el calor más intenso. La lluvia ha hecho acto de presencia durante la madrugada y este jueves estará marcado por las nubes bajas, las brumas y algunas precipitaciones débiles, mientras que el viernes llegará con cielos despejados y una recuperación de las temperaturas máximas.

El tiempo este jueves

Córdoba se ha levantado este jueves con la tierra mojada y una ligera llovizna después de las precipitaciones registradas durante la madrugada. Entre las 6.00 y las 7.00 horas se han acumulado 1,6 litros por metro cuadrado.

La jornada estará marcada por cielos muy nubosos, nubes bajas y brumas matinales, con probabilidad de precipitaciones débiles. A medida que avance el día, la nubosidad irá perdiendo presencia y por la tarde se esperan cielos poco nubosos, aunque con algunos intervalos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios, mientras que las máximas estarán en descenso. El viento soplará flojo o moderado de componente suroeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 29º, en Lucena entre 16º y 26º, en Pozoblanco entre 15º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 26º.

El tiempo en Córdoba. / X / @AEMET_Andalucia

El tiempo este viernes

El viernes traerá una clara mejoría. Los cielos estarán poco nubosos o despejados, en una jornada más estable y soleada.

Las temperaturas mínimas bajarán, mientras que las máximas volverán a subir, recuperando parte del terreno perdido durante este jueves. Los vientos serán flojos y variables y tenderán a soplar de componente norte.

En definitiva, Córdoba vivirá este jueves una jornada más fresca y húmeda, con los últimos coletazos de la inestabilidad, antes de recuperar el sol y las temperaturas al alza durante el viernes.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 14º y 32º, en Lucena entre 14º y 29º, en Pozoblanco entre 11º y 27º, y en Priego de Córdoba entre 13º y 28º.