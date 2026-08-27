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La Junta prevé abrir un paso en la carretera A-4154 entre Priego de Córdoba y Algarinejo, cortada desde el tren de borrascas

La reapertura del paso provisional en la carretera de la Subbética busca asegurar la viabilidad de la campaña de la aceituna

Afectados por el corte de la carretera A-4154 entre Priego y Algarinejo, en la reunión con la Junta y los alcaldes.

Afectados por el corte de la carretera A-4154 entre Priego y Algarinejo, en la reunión con la Junta y los alcaldes. / R.C.C.

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Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

La Junta de Andalucía tiene previsto abrir un paso en la obra que se está realizando en la A-4154 entre Priego y Algarinejo (Granada), única carretera que queda cortada desde el tren de borrascas de principios de año, dando con ello respuesta a la preocupación de los usuarios antes el próximo inicio de la campaña olivarera.

Así se ha anunciado por las delegadas territoriales de Fomento de Granada y Córdoba, Inmaculada Hernández y Carmen Granados, respectivamente, en el transcurso de una reunión celebrada en el ayuntamiento de Priego y en la que, junto a los alcaldes de Algarinejo y Priego, Jorge Sánchez y Juan Ramón Valdivia, han tomado parte personal técnico y medio centenar de afectados por el corte de esta vía autonómica, de gran importancia para el desarrollo económico de ambos municipios.

Como ha indicado a Diario CÓRDOBA el alcalde prieguense, "la reunión fue un compromiso que la Junta, hace más de un mes, adquirió con los afectados, que mostraron cierto malestar porque desconocían cómo era la gestión que se había hecho por la Administración autonómica en la intervención que desde marzo se está haciendo en los seis puntos de derrumbe con los que cuenta esta carretera".

Las delegadas y los alcaldes, con personal técnico durante la reunión con los afectados por el corte de la A-4154.

Las delegadas y los alcaldes, con personal técnico durante la reunión con los afectados por el corte de la A-4154. / R.C.C.

En este sentido, Valdivia recuerda que, "en un tiempo récord, menos de un mes, se adjudicaron obras por valor de 3,4 millones de euros, una cantidad muy importante", reconociendo que había fallado la comunicación, "decirle a los afectados cuál era el procedimiento".

En septiembre podrían comenzar a pasar vehículos

Para ello, tras recopilar toda la información, en la reunión, y con la presencia de delegadas territoriales de Fomento de las dos provincias por las que discurre esta carretera, "se explicó a los asistentes que probablemente, si no hay ningún problema en cuanto al desarrollo de la obra, a mediados de septiembre se den las condiciones para poder permitir el paso de vehículos, tanto ligeros como pesados, que en este último caso es algo importantísimo para la cooperativa de Algarinejo, a través de la obra que se está ejecutando en estos momentos", aclaraba Valdivia.

Estado en el que quedó la carretera entre Priego y Algarinejo tras el paso de los temporales el pasado invierno.

Estado en el que quedó la carretera entre Priego y Algarinejo tras el paso de los temporales el pasado invierno. / R.C.C.

Objetivo: salvar la campaña de la aceituna

Para el alcalde prieguense, "ha sido una reunión bastante productiva en la que se ha escuchado la queja de los vecinos sobre la falta de comunicación", señalando que todos los responsables políticos "hemos expresado que ha fallado la información y que seguiremos hablando para ver si efectivamente se llega a esos 11 meses de obra".

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Según Valdivia, "el mayor empeño de todos es salvar la campaña de la aceituna, que tiene en esa carretera la salida natural desde la cooperativa y los productores de Algarinejo hacia Jaén, hacia Granada y hacia todo el resto de nuestra comunidad", concluyendo que, desde su punto de vista, "tras casi una hora de reunión, los vecinos creo que han quedado bastante satisfechos de las expectativas que se están generando".

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