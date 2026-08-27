El curioso motivo por el que este pueblo de Córdoba dejó atrás su antiguo nombre: una boda hace 500 años

Los nombres de los pueblos suelen esconder siglos de historia. Algunos nacen por su ubicación, otros por la naturaleza que los rodea y otros por acontecimientos que terminan marcando para siempre su identidad. En el norte de Córdoba, una localidad cambió para siempre su nombre por un motivo poco habitual: una boda entre dos miembros de la nobleza hace casi 500 años.

La localidad es Hinojosa del Duque, pero no siempre se llamó así. Antes del siglo XVI, esta villa de la comarca de Los Pedroches era conocida como Finojosa del Pedroche, un nombre que hacía referencia tanto a su entorno natural como al territorio en el que se encontraba.

Aquel antiguo topónimo tenía un origen relacionado con la abundancia del hinojo en la zona. La palabra procedía de fenuciasa, un término de raíz latina vinculado a esta planta que crecía en sus fértiles tierras. La segunda parte del nombre hacía referencia a la comarca histórica de Los Pedroches.

La boda que cambió el nombre de Hinojosa del Duque

Todo cambió en 1533. Ese año tuvo lugar un enlace matrimonial que acabaría modificando la historia de la localidad: Francisco de Zúñiga y Sotomayor, conde de Belalcázar y señor de estas tierras, contrajo matrimonio con Teresa de Zúñiga, duquesa de Béjar.

A simple vista, era una boda más dentro de las grandes alianzas nobiliarias de la época. Pero sus consecuencias fueron mucho más allá del ámbito familiar. El matrimonio unió dos importantes linajes y cambió el estatus de estas tierras.

Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. / Córdoba

El emperador Carlos I, consciente de la importancia política de aquella unión, concedió un privilegio real que elevó el señorío a ducado. De esta forma, el título de duque pasó a tener una relación directa con la villa, que comenzó a adoptar la nueva denominación que ha llegado hasta nuestros días.

Así, Finojosa del Pedroche desapareció de los documentos y empezó a consolidarse el nombre de Hinojosa del Duque. El cambio no fue solo una cuestión de nombre: representaba una nueva posición dentro de la estructura de poder de la época.

Hinojosa del Duque, un territorio importante en el norte de la provincia

El ducado no solo abarcaba esta localidad, sino también otros territorios cercanos como Belalcázar, El Viso o Santa Eufemia. La transformación convirtió a la villa en una pieza importante dentro del dominio nobiliario del norte cordobés.

Con el paso de los siglos, aquel cambio quedó completamente integrado en la identidad del municipio. La antigua referencia al paisaje y a la comarca dejó paso al recuerdo de un linaje que marcó una etapa decisiva de su historia.

Catedral de Hinojosa del Duque. / Córdoba

Hoy, los vecinos de Hinojosa del Duque conviven con un nombre que parece tener un origen natural, pero que en realidad nació de una alianza entre nobles. Una boda celebrada hace casi cinco siglos acabó dejando una huella permanente en el mapa de Córdoba.