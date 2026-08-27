Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevas normas de la DGTVecinos de MiralbaidaTiroteo en Las PalmerasCesión de Caballerizas a Córdoba EcuestreIsma Ruiz Córdoba CFAtropello mortal A-4 Palma del RíoAsfaltado en Gran CapitánAgenda de ocio del fin de semana"Luna de sangre": el viernes, eclipse solar en CórdobaTumba que "no debería" estar en CórdobaCurso escolar 2026/27 en Córdoba | Vuelta a los institutos
instagramlinkedin

Inspección de salud

Churrascos, presa o solomillos sin las medidas adecuadas: la Guardia Civil retira 83 kilos de alimentos en la Feria de Palma del Río

Los controles sanitarios han detectado alimentos sin trazabilidad, caducados, sin haberse mantenido la cadena de frío o en establecimientos sin licencia

Un guardia civil inspecciona una nevera en la Feria de Palma del Río.

Un guardia civil inspecciona una nevera en la Feria de Palma del Río. / Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Guardia Civil, en colaboración con inspectores de Salud de la Junta de Andalucía, ha intervenido unos 83 kilos de productos cárnicos no aptos para el consumo humano durante las inspecciones realizadas en casetas y establecimientos ambulantes de comida de la Feria de Palma del Río.

Los controles, desarrollados por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Córdoba, tenían como objetivo comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria y fiscal durante la celebración de las fiestas. Durante las inspecciones se detectaron irregularidades relacionadas con la seguridad alimentaria. Entre ellas, productos sin trazabilidad ni etiquetado, ausencia de licencia de actividad como establecimiento de restauración, alimentos que no habían mantenido la cadena de frío y carne congelada que había superado su fecha de caducidad.

Como consecuencia, los agentes procedieron a retirar unos 83 kilos de productos cárnicos, entre ellos churrascos de pollo, presa ibérica, filetes de lomo, lagrimitas de pollo, carne picada, trozos de pollo, solomillos de cerdo y carrillada.

Los inspectores también comprobaron que los establecimientos estuvieran inscritos en los registros sanitarios correspondientes y que las condiciones de conservación y manipulación de los alimentos fueran adecuadas. Los expedientes abiertos por las infracciones detectadas serán remitidos a la delegación territorial de Salud y Consumo en Córdoba.

Intervenidas 102 cajetillas de tabaco

Por su parte, el Destacamento de Fiscal y Fronteras centró sus actuaciones en la prevención y persecución de posibles fraudes e ilícitos fiscales. Los agentes realizaron comprobaciones sobre bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes.

En el marco de estos controles se levantó un expediente-denuncia por una infracción relacionada con la normativa sobre venta de tabaco en un punto de venta con recargo. Además, fueron intervenidas 102 cajetillas de tabaco.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil señala que las actuaciones se llevaron a cabo de forma coordinada con los inspectores de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de reforzar los controles durante la feria y garantizar que los productos ofrecidos a los asistentes fueran aptos para el consumo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba se prepara para la llegada de las lluvias: la Aemet informa sobre la 'baja atlántica' y sus efectos
  2. El Seprona investiga a un vecino de la provincia de Córdoba por la tenencia ilegal de un guacamayo rojo
  3. Córdoba disfruta de noches frescas aunque la Aemet avisa: 'Se acerca una borrasca monitorizada por el Centro de Huracanes de Miami
  4. Llega la lluvia a Córdoba: estas son las horas en las que la Aemet espera que continúen las precipitaciones
  5. La campaña arqueológica en el castillo de Dos Hermanas de Montemayor saca a la luz restos de una fortificación vinculada a Julio César
  6. Una tumba que “no debería” estar en Córdoba: el hallazgo de 3.800 años que desconcertó a los arqueólogos en un pueblo de la Subbética
  7. Este es el pueblo más pequeño de Córdoba: cabe más de 160 veces dentro de la capital
  8. Muchos creen que siempre fue cordobés, pero este pueblo pasó siglos ligado a Málaga y Granada

Churrascos, presa o solomillos sin las medidas adecuadas: la Guardia Civil retira 83 kilos de alimentos en la Feria de Palma del Río

Churrascos, presa o solomillos sin las medidas adecuadas: la Guardia Civil retira 83 kilos de alimentos en la Feria de Palma del Río

La Junta prevé abrir un paso en la carretera A-4154 entre Priego de Córdoba y Algarinejo, cortada desde el tren de borrascas

La Junta prevé abrir un paso en la carretera A-4154 entre Priego de Córdoba y Algarinejo, cortada desde el tren de borrascas

El curioso motivo por el que este pueblo de Córdoba dejó atrás su antiguo nombre: una boda hace 500 años

El curioso motivo por el que este pueblo de Córdoba dejó atrás su antiguo nombre: una boda hace 500 años

El castillo de Córdoba que parece imposible: una fortaleza sobre un abismo que desafió a musulmanes y cristianos

El castillo de Córdoba que parece imposible: una fortaleza sobre un abismo que desafió a musulmanes y cristianos

Las lluvias dejan 1,6 litros en Córdoba: la Aemet prevé un jueves húmedo y un nuevo cambio de tiempo

Las lluvias dejan 1,6 litros en Córdoba: la Aemet prevé un jueves húmedo y un nuevo cambio de tiempo

Iznajazz pone ritmo al último 'finde' de agosto en Córdoba: flamenco, mercado medieval, romería, conciertos y mucho más en toda la provincia

Iznajazz pone ritmo al último 'finde' de agosto en Córdoba: flamenco, mercado medieval, romería, conciertos y mucho más en toda la provincia

La Junta de Andalucía intenta incorporar más mujeres a la caza y sortea un permiso para la zona de Las Monteras en Córdoba

La Junta de Andalucía intenta incorporar más mujeres a la caza y sortea un permiso para la zona de Las Monteras en Córdoba

Huelva y Adamuz se hermanan unidas por el dolor del trágico accidente ferroviario

Huelva y Adamuz se hermanan unidas por el dolor del trágico accidente ferroviario
Tracking Pixel Contents