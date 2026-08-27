Churrascos, presa o solomillos sin las medidas adecuadas: la Guardia Civil retira 83 kilos de alimentos en la Feria de Palma del Río

La Guardia Civil, en colaboración con inspectores de Salud de la Junta de Andalucía, ha intervenido unos 83 kilos de productos cárnicos no aptos para el consumo humano durante las inspecciones realizadas en casetas y establecimientos ambulantes de comida de la Feria de Palma del Río.

Los controles, desarrollados por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Córdoba, tenían como objetivo comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria y fiscal durante la celebración de las fiestas. Durante las inspecciones se detectaron irregularidades relacionadas con la seguridad alimentaria. Entre ellas, productos sin trazabilidad ni etiquetado, ausencia de licencia de actividad como establecimiento de restauración, alimentos que no habían mantenido la cadena de frío y carne congelada que había superado su fecha de caducidad.

Como consecuencia, los agentes procedieron a retirar unos 83 kilos de productos cárnicos, entre ellos churrascos de pollo, presa ibérica, filetes de lomo, lagrimitas de pollo, carne picada, trozos de pollo, solomillos de cerdo y carrillada.

Los inspectores también comprobaron que los establecimientos estuvieran inscritos en los registros sanitarios correspondientes y que las condiciones de conservación y manipulación de los alimentos fueran adecuadas. Los expedientes abiertos por las infracciones detectadas serán remitidos a la delegación territorial de Salud y Consumo en Córdoba.

Intervenidas 102 cajetillas de tabaco

Por su parte, el Destacamento de Fiscal y Fronteras centró sus actuaciones en la prevención y persecución de posibles fraudes e ilícitos fiscales. Los agentes realizaron comprobaciones sobre bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes.

En el marco de estos controles se levantó un expediente-denuncia por una infracción relacionada con la normativa sobre venta de tabaco en un punto de venta con recargo. Además, fueron intervenidas 102 cajetillas de tabaco.

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La Guardia Civil señala que las actuaciones se llevaron a cabo de forma coordinada con los inspectores de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de reforzar los controles durante la feria y garantizar que los productos ofrecidos a los asistentes fueran aptos para el consumo.