El castillo de Córdoba que parece imposible: una fortaleza sobre un abismo que desafió a musulmanes y cristianos

En lo alto de una montaña, dominando el paisaje de la Subbética cordobesa y rodeado de pendientes que lo convierten casi en inaccesible, se levanta un castillo que durante siglos fue una pieza clave en las luchas entre distintos poderes. Es el castillo de Luque, una fortaleza que parece desafiar a la propia montaña.

A unos 717 metros de altura, su ubicación es uno de sus grandes atractivos. La construcción se encuentra sobre un promontorio rocoso y aprovecha la propia orografía del terreno como defensa natural. Tres de sus lados resultan prácticamente infranqueables por las fuertes pendientes, mientras que sus murallas y sus grandes torreones completan el sistema defensivo.

No es casualidad que este enclave tuviera tanta importancia durante siglos. Su posición estratégica convirtió al castillo en un punto fundamental de vigilancia y control de una zona fronteriza que fue escenario de numerosos enfrentamientos.

Panorámica de Luque, con el castillo coronando la localidad. / Córdoba

La relevancia del enclave en época andalusí

Antes incluso de la fortaleza que hoy se conserva, el lugar ya tenía una relevancia histórica. Sobre una antigua base de origen romano, el promontorio fue ocupado durante la época andalusí. A finales del siglo IX, los muladíes que se rebelaron contra el emir de Córdoba encontraron en estas alturas un lugar perfecto para hacerse fuertes.

El caudillo Said ben Mastana impulsó la fortificación del enclave para apoyar la rebelión de Omar ben Hafsún, uno de los grandes opositores al poder omeya. Desde esta posición, la fortaleza se convirtió en un importante centro de operaciones desde el que se controlaba buena parte del territorio.

Con el paso del tiempo, el castillo continuó teniendo protagonismo en los conflictos de la época medieval. Sus murallas fueron testigo de las disputas entre distintos poderes musulmanes y, posteriormente, del avance cristiano hacia el sur.

La plaza de Luque y el castillo de fondo en una imagen histórica. / Córdoba

La conquista cristiana del castillo de Luque

La conquista cristiana llegó en 1240, cuando las tropas de Fernando III tomaron el enclave. A partir de entonces, el castillo pasó a formar parte de la línea defensiva del reino de Castilla frente al reino nazarí de Granada. Durante más de un siglo, esta fortaleza quedó situada en una zona fronteriza donde cada posición podía marcar la diferencia.

Aunque sus orígenes se remontan a siglos atrás, buena parte de los restos que han llegado hasta nuestros días corresponden a la etapa cristiana. Sus murallas y torres conservan la huella de aquel pasado militar en el que la altura y la dificultad de acceso eran sus mejores aliados.

El nombre del castillo: de Hisn Luqq a Vencearie

El nombre del castillo también guarda una historia curiosa. En sus orígenes fue conocido como Hisn Luqq, aunque con el tiempo comenzó a popularizarse la denominación de Venceaire. Más allá de la sugerente que resulta este nombre, los historiadores apuntan a que procede de una evolución del término albenzaide.

El castillo de Luque. / Andalucia.org

Una pieza clave de la historia de la Subbética cordobesa

Pero la fortaleza no es el único atractivo de este pueblo cordobés. El visitante que llega hasta Luque encuentra también un conjunto de calles blancas, patrimonio histórico y otros elementos que muestran la riqueza de la localidad: desde su iglesia mudéjar y sus ermitas hasta un puente romano sobre el río y las pinturas rupestres descubiertas en cuevas cercanas.

Tras una restauración que permitió recuperar y poner en valor la fortaleza, el castillo volvió a abrir sus puertas para mostrar una parte fundamental de la historia de Córdoba. Hoy sigue dominando el paisaje desde las alturas, recordando una época en la que controlar una montaña podía significar dominar un territorio entero.

Un castillo que parece imposible, levantado sobre un lugar casi inaccesible y que durante siglos fue mucho más que una construcción defensiva: fue una pieza clave de la historia de la Subbética cordobesa.