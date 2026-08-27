El Carpio destina más de 412.000 euros a la mejora de parte del alumbrado público y a la restauración del patio del Palacio Ducal

El Ayuntamiento de El Carpio continúa avanzando en el plan de modernización y puesta en valor de sus espacios urbanos e históricos. En el marco de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación de Córdoba para el cuatrienio 2024-2027, la localidad ejecutará dos importantes proyectos con una inversión total conjunta que asciende a 412.241,20 euros. Estas intervenciones están destinadas a mejorar la eficiencia energética en el alumbrado de las vías públicas y a consolidar la transformación del patio del Palacio Ducal como epicentro cultural y social de la localidad.

Eficiencia energética e iluminación led en el sector PP-R1

La primera de las actuaciones, que cuenta con un presupuesto de 70.141,20 euros (IVA incluido), aborda la renovación y ampliación del alumbrado público en el ámbito del antiguo sector PP-R1, concretamente en las calles Sevilla y Jaén. El proyecto, redactado por la arquitecta María Flores, ya ha sido adjudicado a la empresa Instalaciones Caico, SL, y el inicio de las obras es inminente.

La intervención afectará a un tramo de unos 75 metros en la calle Jaén y a cerca de 325 metros lineales en la calle Sevilla. Para dotar de cobertura luminosa los tramos que carecían de ella, se acometerán nuevas canalizaciones subterráneas, cimentaciones e instalación de báculos equipados con tecnología led. Además de la extensión de las líneas eléctricas y la reposición del pavimento afectado, la actuación busca incrementar la seguridad vial y la calidad urbana bajo rigurosos criterios de eficiencia energética y diseño luminotécnico.

Exterior del Palacio Ducal de El Carpio, en cuyo patio se intervendrá con los Planes Provinciales. / Casavi

Un entramado histórico inspirado en la traza del antiguo aljibe

Por otro lado, la mayor partida presupuestaria —342.100 euros— se destinará a la tercera fase de la intervención en el patio del Palacio Ducal. Diseñado por el arquitecto José Luis Muñoz Delgado, del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba, el proyecto se encuentra en fase de inminente licitación técnica previa al comienzo de las obras.

Esta nueva fase persigue la ordenación integral de este recinto monumental, garantizando la accesibilidad universal y adaptando el espacio para albergar eventos de gran calado popular como las Cruces de Mayo, la apertura de los Cuartelillos de Cuaresma, conciertos o espectáculos ecuestres.

Como medida de adecuación funcional, el proyecto eliminará la actual zona de juegos infantiles por no ser acorde a los usos culturales previstos, dando paso a una solución arquitectónica de mayor valor estético y representativo.

La propuesta técnica toma como hilo conductor la traza y ubicación del antiguo aljibe histórico de la casa ducal. Sobre esta referencia se ha articulado una retícula geométrica modular de dos por dos metros con encintados prefabricados de hormigón y juntas de latón. Los espacios intermedios se revestirán con adoquines de mármol gris combinando diversas texturas (desde el escarfilado hasta el apomazado) para graduar la rugosidad según las necesidades de tránsito de cada zona.

Mejora de los accesos e integración de zonas verdes

Asimismo, el proyecto presta especial atención a la llegada al patio desde el edificio principal. Para mejorar estos accesos, se proyecta una estructura mediante una pérgola de madera que da continuidad al ritmo del entrevigado original del inmueble, así como la cubrición del segundo acceso para resguardo del público en días de lluvia.

Con la integración de nuevas zonas ajardinadas, la puesta en valor de la fuente ornamental, el pozo y el aljibe, y la renovación de las redes de saneamiento e iluminación ambiental, El Carpio consolida la recuperación de uno de sus conjuntos arquitectónicos más emblemáticos, haciéndolo compatible con el disfrute ciudadano y el dinamismo cultural del municipio.