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En Miragenil

Puente Genil asegura el desarrollo del arbolado en los Llanos del Cristo con un sistema de riego específico

El método de riego del parque se ha adaptado a las características del terreno, para garantizar la supervivencia y el futuro desarrollo de los más de 150 árboles plantados

Javier Villafranca señala hacia el parque de los Llanos del Cristo en Puente Genil, donde se restablecerá el riego.

Javier Villafranca señala hacia el parque de los Llanos del Cristo en Puente Genil, donde se restablecerá el riego. / V. Requena

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Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha restablecido el sistema de riego del parque de los Llanos del Cristo, garantizando así el cuidado del arbolado. El primer teniente de alcalde, Javier Villafranca, ha confirmado esta actuación, así como el estado de los distintos ejemplares plantados y sobre cómo se lleva a cabo el riego de este espacio del barrio de Miragenil.

Villafranca ha recordado que el parque se construyó sobre un terreno previamente ocupado por antiguas edificaciones, cuyos restos fueron utilizados como relleno. Sobre ese sustrato se extendieron entre 10 y 15 centímetros de tierra vegetal, lo que obligó a los técnicos a diseñar un sistema de riego específico para garantizar el correcto desarrollo de los más de 150 árboles plantados.

Buen desarrollo de la arboleda

Este método de riego, ha explicado, está orientado a forzar que las raíces crezcan en profundidad, buscando la tierra fértil y evitando un crecimiento superficial que podría comprometer la estabilidad futura de árboles que alcanzarán entre 10 y 20 metros de altura. "Es un proceso que requiere esfuerzo por parte del árbol, y eso ha provocado la pérdida de algunos ejemplares, no más de una veintena. Sin embargo, la gran mayoría se está desarrollando adecuadamente", ha señalado Villafranca.

El primer teniente de alcalde ha insistido en que, aunque la superficie pueda parecer seca, el parque se está regando conforme a las indicaciones técnicas, permitiendo que el agua filtre hacia las capas profundas donde las raíces deben crecer. "Es ahí donde el árbol necesita el agua para fortalecerse", ha añadido.

Otras inversiones en el barrio de Miragenil

Villafranca también ha destacado que el parque seguirá avanzando en su consolidación gracias a las inversiones actualmente en fase de licitación. En este sentido, ha señalado que el proyecto incluye la construcción de un campo de fútbol, dotado con un presupuesto de 1.477.666,87 euros, financiado conjuntamente por el Ayuntamiento de Puente Genil —con 805.347,87 euros— y la Diputación de Córdoba —con 672.319 euros—.

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Asimismo, ha subrayado que el parque incorporará una nueva zona de juegos infantiles, cuyo presupuesto asciende a 96.835,94 euros, financiados íntegramente por la institución provincial. Estas actuaciones, ha dicho, permitirán seguir poniendo en valor el parque y reforzar su papel como espacio de convivencia y desarrollo para Miragenil y Puente Genil.

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