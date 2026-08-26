Una tumba que “no debería” estar en Córdoba: el hallazgo de 3.800 años que desconcertó a los arqueólogos en un pueblo de la Subbética

Pudo haber estado en Almería, en Murcia o en cualquier otro punto del sudeste peninsular. Pero apareció en Doña Mencía, en pleno corazón de la Subbética cordobesa. Y eso es precisamente lo que desconcertó a los arqueólogos: una tumba fechada hace unos 3.800 años con un ajuar que no encaja del todo con lo esperado en esta zona.

Una espada de bronce corta, un cuenco de cerámica y varios elementos de piedra acompañaban el enterramiento. Todo apuntaba a un contexto de la Edad del Bronce… pero con una conexión inesperada con una de las culturas más importantes del Mediterráneo antiguo.

El hallazgo de una extraña tumba en Doña Mencía

La tumba fue localizada en el paraje de El Laderón. En su interior, el ajuar funerario apareció prácticamente intacto, lo que permitió a los especialistas fecharlo en torno al 1.800 a.C. Lo sorprendente no fue solo su conservación, sino su atribución cultural: el conjunto presenta rasgos propios de la cultura argárica, una de las civilizaciones más avanzadas de la Edad de Bronce en el sureste peninsular.

La llamada civilización de El Argar se desarrolló entre el 2.200 y el 1.550 a.C. en el sudeste de la Península Ibérica. Se considera una de las primeras sociedades complejas del Mediterráneo occidental.

Panorámica de la localidad de Doña Mencía. / Córdoba

Sus poblados se caracterizaban por asentamientos fortificados en altura, viviendas de piedra y adobe, una jerarquía social marcada u enterramientos en cistas o dentro de las propias viviendas. Hacia el 1.500 a.C., esta cultura desapareció de forma abrupta, dejando tras de sí numerosos interrogantes.

El gran misterio: ¿cómo llegó hasta la Subbética?

El núcleo principal de esta civilización se situaba en el yacimiento de El Argar, en el actual sudeste español. Por eso, el hallazgo en Doña Mencía resulta tan inesperado. ¿Cómo llegó un enterramiento de estas características hasta el interior de la provincia de Córdoba?

Las hipótesis de los investigadores apuntan a posibles rutas de intercambio o contacto cultural, probablemente a través de Granada, aprovechando corredores naturales y cauces fluviales que conectaban el interior con la costa. Otra posibilidad es que se trate de una influencia indirecta de redes comerciales más amplias de lo que hasta ahora se pensaba para la Edad del Bronce en Andalucía.

Un enclave elegido con intención

El lugar del hallazgo no parece casual. El entorno de El Laderón presenta condiciones que pudieron hacerlo especialmente atractivo en la antigüedad: posición elevada, buena visibilidad del entorno y acceso a zonas fértiles. Estos factores refuerzan la idea de que no se trata de un hallazgo aislado, sino de un punto con cierta importancia estratégica en época prehistórica.

El ajuar funerario recuperado en la tumba se encuentra actualmente depositado en el Museo Histórico-Arqueológico de Doña Mencía, donde está siendo estudiado y conservado.

Interior del Museo Arqueológico de Doña Mencía. / Córdoba

El hallazgo de El Laderón no solo amplió el mapa conocido de la Edad del Bronce en Andalucía. También planteó una idea incómoda para la arqueología tradicional: que las conexiones entre culturas prehistóricas pudieron ser mucho más amplias -y menos previsibles- de lo que se pensaba.