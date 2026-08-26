Sonraíz 2026, el festival que convierte Carcabuey en epicentro de la cultura y la naturaleza, perfila su programación

El festival Sonraíz encara la recta final hacia su quinta edición, que se celebrará del 18 al 20 de septiembre en Carcabuey con una propuesta que vuelve a situar el territorio, la cultura de origen y la creación contemporánea en el centro. Durante tres días, la localidad de la Subbética cordobesa acogerá una programación que combina música, arte, gastronomía, naturaleza y experiencias con el objetivo de ofrecer una alternativa a los formatos masificados y favorecer un encuentro cercano con el paisaje y la comunidad local.

En esta edición, además, Sonraíz ha decidido trasladar al Parque Municipal de Carcabuey todas las actividades que estaban previstas en el Escenario Monte, situado en el entorno natural del Monte del Calvario. La organización explica que la medida responde a criterios de prevención, seguridad y protección del entorno, después de que en las últimas semanas se hayan registrado varios conatos de incendio en las proximidades del espacio inicialmente previsto. La organización señaló que, en un verano especialmente complejo por la incidencia de los incendios forestales, su prioridad es garantizar que el festival pueda celebrarse con todas las garantías y, al mismo tiempo, proteger el entorno natural que acoge Sonraíz.

La quinta edición consolida así la identidad de un festival que apuesta por el diálogo entre vanguardia y raíces, con el Escenario Parque Municipal como uno de sus principales puntos de encuentro.

Música internacional y creación contemporánea

La programación musical arrancará el viernes 18 de septiembre con una combinación de sonidos de raíz, flamenco, electrónica y mestizaje. La artista italo-palestina TÄRA ofrecerá una actuación exclusiva en España, mientras que Vinila Von Bismark presentará en primicia La Última Sultana. La jornada contará también con Queralt Lahoz, DALILA y Cristina Len.

El sábado 19 llegará uno de los momentos destacados de esta edición con La Yegros, que ofrecerá su único concierto en Andalucía. La programación internacional se completará con Hempress Sativa & Paolo Baldini DubFiles, en fecha única peninsular. También actuarán Blanca Paloma, que presentará oficialmente su primer álbum, Carmen Xía, Isla Kume, Jihan, Teresa Jiménez, Terrae, Las Hijas de la Cumbia y Morgana Souljah.

La programación del sábado se extenderá además al Escenario Castillo, donde actuará Lewa, dúo formado por Elísabet Iglesias y Aure Ortega, con una propuesta basada en el handpan y la electrónica orgánica.

Mucho más que música

Sonraíz mantiene en esta quinta edición una programación transversal que busca convertir el festival en una experiencia vinculada al territorio y no únicamente en una sucesión de conciertos. Entre las actividades previstas figuran Danza Instintiva, Paisajes del Vino, el Mercado Sonraíz, Expo Algazara y una mesa redonda organizada por Fademur sobre el papel de las mujeres en la soberanía rural.

La programación incluye también talleres de cestería con vareta de olivo y elaboración de pan de higo, además de rutas ornitológicas e históricas para descubrir el entorno de Carcabuey desde distintas perspectivas. La Zona Maracuyeah! completará la oferta de actividades y espacios de convivencia.

El domingo 20 de septiembre estará especialmente dedicado a estas experiencias transversales, talleres, rutas y actividades comunitarias, prolongando la conexión del festival con el municipio más allá de la programación musical.

Opciones de acceso y alojamiento

La organización mantiene a la venta diferentes modalidades de acceso, entre ellas el Abono Sonraíz, con acceso durante los tres días; el Abono Parque, para la programación del viernes y sábado en el Escenario Parque Municipal; el Abono Sábado, que combina los escenarios Parque y Castillo; y las entradas individuales para las distintas jornadas y espacios.

Sonraíz también mantiene una Entrada Plaza gratuita, con la que refuerza su vocación de integrar el festival en la vida de Carcabuey y facilitar la participación tanto de vecinos como de visitantes.

En cuanto al alojamiento, el festival habilitará una Zona Camping en la Piscina Municipal, un espacio para vehículos acondicionados en la Zona Camper de La Charcuela y un aparcamiento general gratuito en el Campo de Fútbol.

Con esta quinta edición, Sonraíz 2026 vuelve a reivindicar Carcabuey y la Subbética como un escenario capaz de unir creación contemporánea, patrimonio, naturaleza y cultura rural, al tiempo que refuerza su compromiso con la protección del entorno. La cita está organizada por Rootsound y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Carcabuey, la Diputación de Córdoba, el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética, la Mancomunidad de la Subbética, Fademur, AIE y Bodegas Robles. Los talleres y experiencias están impulsados por la Asociación Sonraíz, con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba y el programa Somos Pueblo Somos Cultura.