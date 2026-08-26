El casco histórico de Baena se transforma con una reurbanización que creará un eje de accesibilidad completa

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, acompañada por el delegado del Casco Histórico, David Bazuelo; la arquitecta directora del proyecto, Vanesa Jiménez, y el responsable de la empresa adjudicataria (Sercam), ha comparecido este miércoles en la confluencia de las calles San Bartolomé y Amador de los Ríos para informar sobre el estado de ejecución de la reurbanización integral de esta arteria principal del casco histórico que se espera que esté concluida a mediados de noviembre.

La intervención, que cuenta con un presupuesto cercano al medio millón de euros financiado a través de los Planes Provinciales, abarca más de 2.000 metros cuadrados y se inició el pasado mes de abril.

Serrano ha asegurado que "la obra va a un buen ritmo y dentro de las dificultades que tiene una reurbanización de estas características en un tramo tan complejo de nuestro casco histórico", por lo que ha insistido en que se sigue manteniendo la fecha del 16 de noviembre para su finalización.

Ya hay un tramo casi finalizado

El tramo comprendido entre el inicio de la calle (Plaza Vieja) y la calle Velilla está prácticamente finalizado, a la espera de que se consolide el empedrado y se abra al tráfico. A continuación se iniciará la segunda fase hasta la calle La Estrella.

La alcaldesa de baena, el concejal y técnicos, en las obras de la calle San Bartolomé. / Juan Carlos Roldán

Además, Serrano ha destacado un "extra" fundamental: la empresa Sercam ofertó como mejora la reurbanización del Callejón de Juan el de las Pipas. "No solo estaba olvidado, sino que hay un problema grave de saneamiento que afecta a algunos vecinos y a la iglesia del Espíritu Santo. Teníamos que hacer una actuación integral", ha justificado la alcaldesa, recordando que el presupuesto inicial no llegaba para unir toda la calle hasta El Tambor, por lo que esta mejora era "justa y digna" para resolver las filtraciones.

Un eje de accesibilidad completa

Por su parte, el delegado del Casco Histórico, David Bazuelo, ha puesto el foco en el impacto social y urbanístico de la actuación a largo plazo. "Estamos en la línea de crear un eje de accesibilidad completa que atraviese Baena, para que desde la Fuente Baena se pueda llegar hasta San Francisco por una vía totalmente apta para una persona en silla de ruedas o con un carrito de bebé", ha subrayado Bazuelo.

En estos momentos hay más de diez operarios trabajando en la zona. Conscientes de las dificultades de acceso y de la logística para la entrada de camiones (que deben acceder por Puerta Córdoba o calle Amador de los Ríos ), Sercam ha puesto a disposición de los residentes, especialmente personas mayores, a un auxiliar para ayudarles a transitar hasta la puerta de sus viviendas y garantizar que urgencias o ambulancias puedan acceder con la mayor agilidad posible.