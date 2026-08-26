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Montemayor participará como municipio invitado en la Vendimia Infantil de Montilla

La Cooperativa La Unión organiza la cuarta edición de la Vendimia Infantil para acercar la cultura del vino a los más pequeños y sus familias

Valeriano Rosales, Inmaculada Luque, Francisco Fernández, Carlos Ortiz y Antonio García.

Valeriano Rosales, Inmaculada Luque, Francisco Fernández, Carlos Ortiz y Antonio García. / José Antonio Aguilar

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Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

La Cooperativa Agrícola La Unión celebrará este próximo sábado la cuarta edición de la Vendimia Infantil de Montilla, una jornada dirigida a niños, niñas y familias para acercarles la cultura de la vendimia, el movimiento cooperativo y la tradición vitivinícola de Montilla-Moriles. La actividad tendrá lugar en sus instalaciones de la avenida de Italia de Montilla, cuyo patio permanecerá cerrado al acceso de vehículos.

La programación comenzará a las diez de la mañana con la recepción de los participantes y el pesaje de las pequeñas cantidades de uva que aporten las familias en carritos, cestas o canastas. Posteriormente, los menores podrán fotografiarse en una zona habilitada y descargarán la uva en un pequeño lagar, donde conocerán el proceso de elaboración del vino. La jornada incluirá también actividades infantiles, desayuno molinero, degustación del mosto obtenido y un taller de la Asociación Cultural Amigos de la Venencia.

El pisado de la uva

Como principal novedad, los niños y niñas de mayor edad podrán participar en el pisado de la uva, para lo que deberán acudir con escarpines y una toalla.

El director-gerente de La Unión, Francisco Fernández, destacó la importancia de mantener la vinculación de los menores con sus padres, abuelos y la cultura de la uva. Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, subrayó el valor de la iniciativa para favorecer el relevo generacional y divulgar la relevancia económica, agrícola, industrial y turística de la vitivinicultura.

Montemayor será el municipio invitado de esta edición. Su alcalde, Antonio García, animó a las familias a participar y destacó la relación histórica de la localidad con las viñas, la vendimia y el cooperativismo.

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La actividad está abierta a menores de todas las edades, que deberán permanecer acompañados por una persona adulta. Las inscripciones podrán formalizarse hasta este jueves en la propia cooperativa.

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