Montemayor participará como municipio invitado en la Vendimia Infantil de Montilla

La Cooperativa Agrícola La Unión celebrará este próximo sábado la cuarta edición de la Vendimia Infantil de Montilla, una jornada dirigida a niños, niñas y familias para acercarles la cultura de la vendimia, el movimiento cooperativo y la tradición vitivinícola de Montilla-Moriles. La actividad tendrá lugar en sus instalaciones de la avenida de Italia de Montilla, cuyo patio permanecerá cerrado al acceso de vehículos.

La programación comenzará a las diez de la mañana con la recepción de los participantes y el pesaje de las pequeñas cantidades de uva que aporten las familias en carritos, cestas o canastas. Posteriormente, los menores podrán fotografiarse en una zona habilitada y descargarán la uva en un pequeño lagar, donde conocerán el proceso de elaboración del vino. La jornada incluirá también actividades infantiles, desayuno molinero, degustación del mosto obtenido y un taller de la Asociación Cultural Amigos de la Venencia.

El pisado de la uva

Como principal novedad, los niños y niñas de mayor edad podrán participar en el pisado de la uva, para lo que deberán acudir con escarpines y una toalla.

El director-gerente de La Unión, Francisco Fernández, destacó la importancia de mantener la vinculación de los menores con sus padres, abuelos y la cultura de la uva. Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, subrayó el valor de la iniciativa para favorecer el relevo generacional y divulgar la relevancia económica, agrícola, industrial y turística de la vitivinicultura.

Montemayor será el municipio invitado de esta edición. Su alcalde, Antonio García, animó a las familias a participar y destacó la relación histórica de la localidad con las viñas, la vendimia y el cooperativismo.

La actividad está abierta a menores de todas las edades, que deberán permanecer acompañados por una persona adulta. Las inscripciones podrán formalizarse hasta este jueves en la propia cooperativa.