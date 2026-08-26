Medidas preventivas
El Ministerio de Transportes inicia la limpieza del arroyo Cañetejo en Villa del Río para prevenir inundaciones
Las actuaciones en el cauce y en la A-4, solicitadas por el Ayuntamiento tras el impacto del tren de borrascas, continuarán con una segunda fase a cargo de la CHG
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comenzado los trabajos de limpieza y acondicionamiento en el cauce del arroyo Cañetejo, centrándose especialmente en las inmediaciones del puente por el que transcurre la autovía A-4 a su paso por Villa del Río.
Esta intervención responde a la petición formal efectuada por el Consistorio villarrense con el objetivo de prevenir nuevos riesgos hidrológicos y subsanar los daños provocados por el intenso tren de borrascas que azotó la zona el pasado invierno.
Fases de ejecución y coordinación institucional
Las labores actuales constituyen solo una primera fase de respuesta inmediata que se prolongará durante los próximos días. Una vez concluida esta etapa, tomará el relevo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo competente que ejecutará una segunda intervención integral en el resto del cauce del arroyo para garantizar el correcto flujo del agua ante futuras precipitaciones.
Desde el Ayuntamiento de Villa del Río han expresado públicamente su agradecimiento hacia el Ministerio por la "celeridad" en poner en marcha estos trabajos, así como por la disposición de la CHG para completar las actuaciones previstas.
Afectaciones al tráfico local
Paralelamente, la Policía Local de Villa del Río ha emitido un aviso a los conductores para que extremen la precaución al transitar por la vía de servicio adyacente, especialmente durante las mañanas de las próximas jornadas.
Con motivo del despliegue de maquinaria pesada y personal operativo, el tráfico en esta vía podrá sufrir cortes puntuales y momentáneos.
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