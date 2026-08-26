Lucena propone un Septiembre Sefardí con actividades artísticas y gastronómicas

Lucena ultima los preparativos de una nueva edición del Septiembre Sefardí 2026, en el que dará cuenta de la herencia creativa, cultural y gastronómica recibida desde hace siglos. En una iniciativa con repercusión en 37 países y coordinada en España por la Red de Juderías, el patrimonio, los sabores y las tradiciones perfilan las diferentes actividades organizadas en la localidad entre el 1 de septiembre y el 2 de octubre.

La vigésimo séptima edición de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía engloba estas propuestas, con el lema global Amor elegido en esta anualidad.

Desde el Consistorio lucentino, en palabras del concejal de Turismo, Francisco Barbancho, preponderan "el carácter diverso" del repertorio de actos desde múltiples "perspectivas" y, sobre todo, "a través de los propios espacios que forman parte de ese legado".

Para la jornada inaugural se ha organizado la ruta guiada Eliossana Premium, en la jornada del 4 de septiembre, un itinerario que comenzará en el Castillo del Moral y transitará por edificios vinculados a la historia judía hasta concluir en el Palacio de los Condes de Santa Ana, donde el Coro Eli Hoshaná Ciudad de Lucena protagonizará un microconcierto.

Vista de la Necrópolis Judía de Lucena. / M. González

Ruta senderista por el entorno de la Cruz del Francés

Seguidamente, el sábado 5, la Necrópolis Judía, uno de los puntos centrales, albergará una visita singular con audioguía disponible en castellano, inglés, francés, alemán e italiano, junto a versiones infantiles en castellano e inglés. Un día después, el domingo, se desarrollará una ruta senderista de 3,6 kilómetros en el entorno de la Cruz del Francés.

Entre las alternativas ligadas a la gastronomía y a la participación familiar, Pilar Polonio y su equipo dirigen, el 16 de septiembre, un taller de cocina sefardí en el Palacio de los Condes de Santa Ana utilizando thermomix. El ciclo Paladares del Jueves, los días 17 y 24, traslada a la Necrópolis Judía sendas sesiones basadas en el cacao gurmé y los aceites de oliva virgen extra de la DO Aceite de Lucena.

Algunas actividades requieren inscripción previa

Finalmente, este programa se completa con El amor en la Perla de Sefarad’, el 19 de septiembre, la yincana titulada Los enigmas de Eliossana, que tendrá lugar el 25 de septiembre. Finalmente, el cuentacuentos familiar Relatos de amor en Eliossana está previsto para el 2 de octubre en la Biblioteca Pública Municipal.

La totalidad de las actividades mantienen un carácter gratuito, requiriéndose en ciertas propuestas inscripción previa a través de www.turlucena.com, por fijarse unas plazas limitadas. Las solicitudes para los Paladares del Jueves y el taller de cocina se abren el 1 de septiembre.