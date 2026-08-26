Huelva y Adamuz se hermanan unidas por el dolor del trágico accidente ferroviario

El 18 de enero tuvo lugar en Adamuz el trágico accidente ferroviario que costó la vida a 46 personas, 29 de los cuales tenían su hogar en Huelva. El pasado sábado, 22 de agosto, las patronas de Huelva y Adamuz se hermanaron en el Santuario de Nuestra Señora del Sol.

El obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, en el mensaje que escribió para tal acontecimiento aseguró que se rubricaba un hermanamiento que ha sido forjado “por la providencia a través del dolor compartido y la caridad fraterna”, según ha indicado la Diócesis de Córdoba en su página web.

La Virgen del Sol y la Virgen de la Cinta sirvieron aquellos días de consuelo y esperanza para los afectados por el accidente de tren y, como expresó el Obispo, ambas iglesias se unen por el “vínculo indisoluble de la compasión cristiana, que nos ha hecho llorar juntos y sostenernos mutuamente en las horas más oscuras”.