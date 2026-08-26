Sucesos
Un hombre de 60 años resulta herido tras colisionar un turismo y un vehículo agrícola en la A-318 en Puente Genil
La Guardia Civil investiga el siniestro, ocurrido a las 5.40 horas en un tramo conflictivo de la carretera
Un hombre de 60 años ha resultado herido en la madrugada de este miércoles en Puente Genil en un accidente registrado en la carretera A-318 en sentido Lucena, a la altura del kilómetro 20.
El accidente se produjo sobre las 5.40 horas de la madrugada al colisionar un turismo y un vehículo agrícola y hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, la Guardia Civil y personal del servicio de conservación de carreteras.
Como consecuencia del impacto, el conductor del turismo tuvo que ser trasladado al hospital de Puente Genil para recibir asistencia sanitaria.
Un punto conflictivo de la carretera
El siniestro se ha registrado en uno de los puntos considerados especialmente conflictivos para la circulación en la provincia de Córdoba, un tramo de la A-318 que ha sido escenario de otros accidentes de tráfico.
Las circunstancias en las que se produjo la colisión están siendo investigadas por la Guardia Civil.
- Córdoba se prepara para la llegada de las lluvias: la Aemet informa sobre la 'baja atlántica' y sus efectos
- El Seprona investiga a un vecino de la provincia de Córdoba por la tenencia ilegal de un guacamayo rojo
- Córdoba disfruta de noches frescas aunque la Aemet avisa: 'Se acerca una borrasca monitorizada por el Centro de Huracanes de Miami
- Llega la lluvia a Córdoba: estas son las horas en las que la Aemet espera que continúen las precipitaciones
- La campaña arqueológica en el castillo de Dos Hermanas de Montemayor saca a la luz restos de una fortificación vinculada a Julio César
- Este es el pueblo más pequeño de Córdoba: cabe más de 160 veces dentro de la capital
- Muchos creen que siempre fue cordobés, pero este pueblo pasó siglos ligado a Málaga y Granada
- Muere un joven de 29 años, vecino de Palma del Río, al ser atropellado en la A-4 cuando cambiaba una rueda al coche