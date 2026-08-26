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Un hombre de 60 años resulta herido tras colisionar un turismo y un vehículo agrícola en la A-318 en Puente Genil

La Guardia Civil investiga el siniestro, ocurrido a las 5.40 horas en un tramo conflictivo de la carretera

Lugar en el que se ha producido el accidente en la A-318, en el término de Puente Genil.

Lugar en el que se ha producido el accidente en la A-318, en el término de Puente Genil. / V. Requena

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Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

Un hombre de 60 años ha resultado herido en la madrugada de este miércoles en Puente Genil en un accidente registrado en la carretera A-318 en sentido Lucena, a la altura del kilómetro 20.

El accidente se produjo sobre las 5.40 horas de la madrugada al colisionar un turismo y un vehículo agrícola y hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, la Guardia Civil y personal del servicio de conservación de carreteras.

Como consecuencia del impacto, el conductor del turismo tuvo que ser trasladado al hospital de Puente Genil para recibir asistencia sanitaria.

Un punto conflictivo de la carretera

El siniestro se ha registrado en uno de los puntos considerados especialmente conflictivos para la circulación en la provincia de Córdoba, un tramo de la A-318 que ha sido escenario de otros accidentes de tráfico.

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Las circunstancias en las que se produjo la colisión están siendo investigadas por la Guardia Civil.

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