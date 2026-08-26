La Diputación de Córdoba amplía a 1,8 millones las ayudas para proyectos de eficiencia energética

La Diputación Provincial de Córdoba ha ampliado a 1,8 millones de euros, sobre un presupuesto base de 1,5 millones, las ayudas dedicadas este año a fomentar proyectos de eficiencia energética en los municipios, tal como ha explicado este miércoles Tatiana Pozo, delegada de Recursos Humanos y Energía y presidenta de la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba.

Se han recibido 214 solicitudes, de las que ya se han resuelto a favor un total de 127 demandas. De ellas, las entidades locales recibirán 48 subvenciones, los hogares de pensionistas otras 17, las empresas y cooperativas dispondrán de 32 ayudas y finalmente los centros residenciales contarán con 30.

El incremento de 300.000 euros en el presupuesto va destinado en exclusiva a la línea de ayudas destinadas al sector empresarial, donde ha habido más demanda. Por otro lado, todos los centros de mayores que cumplen con los requisitos de la convocatoria tendrán las ayudas de la Diputación, según ha explicado Pozo.

Proyectos subvencionables

Los 127 proyectos subvencionados suponen un 14% más que en la convocatoria del año pasado. Estas ayudas, con diferentes líneas según los colectivos, permitían acometer proyectos relacionados con la eficiencia energética, más allá de la instalación de placas solares para generar energía fotovoltaica. También se han financiado reformas de la climatización, mejora de los aislamientos o iluminación. La asignatura pendiente, tal como ha indicado Pozo, sigue siendo la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, que han recibido muy pocas solicitudes,

La convocatoria de 2026 supone, según ha explicado la institución provincial, una apuesta por proyectos que favorezcan una transición energética «justa, eficaz y adaptada a la realidad de los municipios», con actuaciones encaminadas a reducir el consumo y las emisiones, incorporar fuentes renovables y avanzar hacia una mayor autonomía energética.

La Diputación ha destacado además que estas ayudas pretenden facilitar inversiones tanto de los ayuntamientos como de empresas, cooperativas, entidades sociales y residencias para personas mayores. El objetivo es que estas actuaciones repercutan también en una mejora de la competitividad del tejido económico y social de la provincia.

Una de las novedades de este ejercicio ha sido la puesta en marcha de una única convocatoria, que agrupa las diferentes modalidades de subvención con la intención de simplificar los trámites, reducir la complejidad administrativa y agilizar el procedimiento.

Más dinero para las empresas

En cuanto al destino del incremento presupuestario, Pozo ha anunciado que “vistas las necesidades del sector empresarial, la convocatoria refuerza de manera especial el apoyo a empresas y cooperativas, incrementando la dotación para estas iniciativas y reconociendo el papel estratégico que desempeñan las empresas en la transición energética”.

Con la modificación de crédito la Agencia de la Energía duplicará el crédito destinado en el año anterior a las empresas, pasando de 300.000 a 600.000 euros en 2026. “Apostar por las empresas es apostar por empleo, por innovación y por un modelo económico más sólido, más eficiente y más preparado para el futuro de la provincia”, ha subrayado la delegada provincial.

Tatiana Pozo, en el balance de subvenciones de la Agencia Provincial de la Energía. / CÓRDOBA

En lo que respecta a las ayudas de para entidades locales, en concreto para hogares del pensionista o centros de participación activa (Línea 1B), y para centros residenciales de mayores (Línea 3), Tatiana Pozo ha adelantado que a lo largo de septiembre se resolverán de manera definitiva. No obstante, ha aprovechado para confirmar que “todos los proyectos presentados en estas líneas que cumplen con los criterios van a ser subvencionados”.

Pozo ha explicado, además, que “una vez tengamos disponibles los créditos que se van a ampliar se procederá a la resolución de las ayudas para instalaciones generales de entidades locales (Línea 1A) y para empresas y cooperativas (Línea 2)”.