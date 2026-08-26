Detenido un vecino de 44 años de La Rambla que tenía 32 gramos de cocaína escondida en su vehículo

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de 44 años de La Rambla por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas, al serle intervenidos 32 gramos de cocaína en el interior de su vehículo, oculta entre muchos objetos. Según informa el instituto armado en una nota de prensa, la actuación se produjo en una carretera de acceso a la localidad rambleña por parte de una patrulla.

Los agentes observaron un turismo que les pareció "sospechoso", por lo que decidieron pararlo. El conductor resultó ser un vecino de La Rambla, de 44 años, que se encontraba "en un estado de gran nerviosismo", por lo que se procedió al registro del turismo.

El conductor reconoció que tenía cocaína en el vehículo

Tras la búsqueda, los guardias civiles encontraron en su interior una bolsa atada con un alambre, que el "conductor del vehículo manifestó que se trataba de cocaína". Estaba oculta "entre muchos objetos", explica la nota policial. Posteriormente, la droga, que arrojó un peso de 32 gramos, fue intervenida.

Por todo ello, los agentes detuvieron al conductor por un presunto delito de tráfico de drogas, pasando a disposición de la autoridad judicial.