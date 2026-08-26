Detenido el conductor de una furgoneta por atropellar mortalmente a un joven de Palma del Río y darse a la fuga

La Guardia Civil ha detenido al conductor de la furgoneta que presuntamente atropelló mortalmente al soldado Efrén Carazo, joven de Palma del Río de 29 años, en la A-4, a la altura de Carmona (Sevilla), y huyó del lugar del accidente. La víctima se encontraba cambiando una rueda pinchada de su vehículo cuando fue arrollada en la mañana del pasado 18 de agosto mientras se dirigía a su puesto de trabajo.

Carazo era soldado y, tras conocerse su fallecimiento, sus compañeros le dedicaron un mensaje de despedida en el que destacaron su constancia, lealtad y compañerismo, cualidades con las que, señalaron, se había ganado “el afecto y el respeto” de quienes habían servido junto a él.

La investigación ha permitido además localizar la furgoneta supuestamente implicada en el atropello, que presentaba daños compatibles con el siniestro. El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia y abandono del lugar del accidente.

El atropello ocurrió en el kilómetro 504 de la A-4

El accidente se produjo el 18 de agosto en el kilómetro 504 de la autovía A-4, dentro del término municipal de Carmona. Como informó entonces este medio, sobre las 7.30 horas el servicio de emergencias 112 recibió un aviso que alertaba de la presencia de un hombre tendido en el suelo junto a un vehículo detenido en la carretera.

La víctima, Efrén Carazo, de 29 años, se había detenido para cambiar un neumático cuando fue alcanzada por un furgón. Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar no pudieron evitar su fallecimiento.

El conductor del vehículo que lo atropelló abandonó el lugar tras el impacto, por lo que la Guardia Civil abrió una investigación para identificarlo y localizarlo. Hasta el punto del accidente se movilizaron efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y del 061.

Los restos encontrados permitieron identificar la furgoneta

La Guardia Civil ha explicado ahora que una de las claves de la investigación estuvo en los escasos restos encontrados en el lugar del atropello. Su estudio y análisis permitió a los especialistas determinar la marca y el modelo del vehículo implicado.

Las pesquisas fueron desarrolladas por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Andalucía, junto al Equipo de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Sevilla.

A partir de esos indicios, los agentes realizaron distintas inspecciones y comprobaciones hasta conseguir identificar al presunto conductor y localizar la furgoneta. Según el Instituto Armado, el vehículo presentaba daños compatibles con el atropello mortal ocurrido ocho días antes.

Tras reunir los indicios, los investigadores procedieron a la detención del conductor, que ha quedado a disposición judicial por su presunta responsabilidad en un delito de homicidio por imprudencia y otro de abandono del lugar del accidente.

El Código Penal contempla para el homicidio por imprudencia penas que pueden alcanzar entre uno y cuatro años de prisión, además de la privación del derecho a conducir. El delito de abandono del lugar del accidente también puede conllevar penas de cárcel y la retirada del permiso de conducción.

La Guardia Civil ha recordado que cualquier conductor implicado en un siniestro tiene la obligación de detenerse, permanecer en el lugar y colaborar con los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad, y subraya que huir tras un accidente constituye una conducta especialmente grave al dejar desamparadas a las víctimas y dificultar su atención inmediata.

Fuente: El Correo de Andalucía