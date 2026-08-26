Córdoba 'disfruta' de un nuevo bajón de las temperaturas y la Aemet garantiza que no será el último cambio de la semana

Ni 24 horas ha durado el aumento de las temperaturas en Córdoba. La dinámica de medio fondo de las últimas semanas, con registros bondadosos, noches frescas y tardes más que soportables, se refuerza hoy miércoles, 26 de agosto, ya que el termómetro ni siquiera superará los 30 grados en la capital y quedará lejos de esa cifra en algunos puntos de la provincia. De hecho, los cielos se han levantado encapotados, con nubes que hacen presagiar una lluvia que no tiene contemplada la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Sin embargo, la Aemet ha avisado en un post en la red social X, antes Twitter, de otro cambio en el tiempo durante esta semana, a partir del viernes. En especial, el sábado, cuando entraremos en un territorio de acercamiento progresivo a los 40 grados que puede marcar la tónica en la primera semana del mes de septiembre. Antes, eso sí, este jueves, podría regresar la lluvia. Por tanto, semana de contrastes, con aumentos y descensos de temperatura, días soleados y otros con nubes que pueden descargar agua, para despedir el mes de agosto.

Nubosidad en España en las primeras horas de hoy miércoles, 26 de agosto. / X / @AEMET_Andalucia

De momento, guardemos el paraguas, aunque no muy escondido

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para Córdoba y provincia hoy miércoles, 26 de agosto, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos entre flojos y moderados del suroeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 31º, en Lucena entre 16º y 28º, en Pozoblanco entre 15º y 29º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 28º.

Mapa climático elaborado por la Aemet para hoy miércoles, 26 de agosto. / X / @AEMET_Andalucia

El jueves puede llover en Córdoba

Este jueves, 27 de agosto, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos muy nubosos con nubes bajas y brumas matinales, con probables precipitaciones débiles; tendiendo a poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos flojos a moderados del suroeste.

El tiempo en Córdoba. / X / @AEMET_Andalucia

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 19º y 30º, en Lucena entre 16º y 27º, en Pozoblanco entre 16º y 27º, y en Priego de Córdoba entre 14º y 27º.