El tiempo
Córdoba 'disfruta' de un nuevo bajón de las temperaturas y la Aemet garantiza que no será el último cambio de la semana
Esta es la previsión meteorológica de Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Ni 24 horas ha durado el aumento de las temperaturas en Córdoba. La dinámica de medio fondo de las últimas semanas, con registros bondadosos, noches frescas y tardes más que soportables, se refuerza hoy miércoles, 26 de agosto, ya que el termómetro ni siquiera superará los 30 grados en la capital y quedará lejos de esa cifra en algunos puntos de la provincia. De hecho, los cielos se han levantado encapotados, con nubes que hacen presagiar una lluvia que no tiene contemplada la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
Sin embargo, la Aemet ha avisado en un post en la red social X, antes Twitter, de otro cambio en el tiempo durante esta semana, a partir del viernes. En especial, el sábado, cuando entraremos en un territorio de acercamiento progresivo a los 40 grados que puede marcar la tónica en la primera semana del mes de septiembre. Antes, eso sí, este jueves, podría regresar la lluvia. Por tanto, semana de contrastes, con aumentos y descensos de temperatura, días soleados y otros con nubes que pueden descargar agua, para despedir el mes de agosto.
De momento, guardemos el paraguas, aunque no muy escondido
En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para Córdoba y provincia hoy miércoles, 26 de agosto, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos entre flojos y moderados del suroeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 31º, en Lucena entre 16º y 28º, en Pozoblanco entre 15º y 29º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 28º.
El jueves puede llover en Córdoba
Este jueves, 27 de agosto, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos muy nubosos con nubes bajas y brumas matinales, con probables precipitaciones débiles; tendiendo a poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos flojos a moderados del suroeste.
Los termómetros se situarán en Córdoba entre 19º y 30º, en Lucena entre 16º y 27º, en Pozoblanco entre 16º y 27º, y en Priego de Córdoba entre 14º y 27º.
- Córdoba se prepara para la llegada de las lluvias: la Aemet informa sobre la 'baja atlántica' y sus efectos
- El Seprona investiga a un vecino de la provincia de Córdoba por la tenencia ilegal de un guacamayo rojo
- Córdoba disfruta de noches frescas aunque la Aemet avisa: 'Se acerca una borrasca monitorizada por el Centro de Huracanes de Miami
- Llega la lluvia a Córdoba: estas son las horas en las que la Aemet espera que continúen las precipitaciones
- La campaña arqueológica en el castillo de Dos Hermanas de Montemayor saca a la luz restos de una fortificación vinculada a Julio César
- Este es el pueblo más pequeño de Córdoba: cabe más de 160 veces dentro de la capital
- Muchos creen que siempre fue cordobés, pero este pueblo pasó siglos ligado a Málaga y Granada
- Muere un joven de 29 años, vecino de Palma del Río, al ser atropellado en la A-4 cuando cambiaba una rueda al coche