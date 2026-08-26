El Ayuntamiento de Pozoblanco inicia la remodelación del bulevar de la avenida Villanueva de Córdoba

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha anunciado la mejora y modernización de una de las zonas más transitadas de la localidad, el bulevar de la avenida Villanueva de Córdoba. Según la información facilitada por el Consistorio, las actuaciones se centrarán en el arreglo y puesta a punto de las fuentes, la renovación del parque infantil situado en la Cruz de la Unidad, la modernización de los pasos de peatones mediante la incorporación de sensores y sistemas de iluminación led y la actualización de la señalética viaria vertical y luminosa.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha señalado que este plan supone "dar continuidad al trabajo que ya iniciamos en este espacio a través del proyecto Ciudad Amable, que, con el apoyo de la Junta de Andalucía, permitió mejorar de forma importante uno de los grandes ejes urbanos de Pozoblanco".

Fuente de la Cruz de la Unidad en Pozoblanco. / Rafa Sánchez

Mejora de la imagen urbana

Cabello ha explicado que el objetivo ahora es "seguir cuidando y actualizando este bulevar, adaptándolo a las nuevas necesidades y mejorando aquellos elementos que, con el paso del tiempo, requieren una renovación".

En este sentido, ha destacado que se trata de una intervención "integral, porque no se limita a una actuación concreta, sino que aborda diferentes aspectos que tienen que ver con la seguridad, la accesibilidad, el ocio infantil, la imagen urbana y el mantenimiento de los espacios públicos".

Las actuaciones han comenzado esta misma semana provocando cortes en una de las zonas afectadas. El alcalde ha subrayado que "mantener una ciudad en buenas condiciones requiere una labor constante de conservación, renovación y mejora", y ha señalado que el Ayuntamiento continuará trabajando "para que los espacios públicos de Pozoblanco estén a la altura de una ciudad que sigue avanzando y que quiere ofrecer cada vez mejores servicios y entornos para sus vecinos".