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Añora vive su primer día de suelta de vaquillas en las fiestas de la Virgen de la Peña

La tradicional suelta de reses se traslada a la calle San Martín como novedad principal de sus fiestas patronales

Emoción y carreras en la suelta de vaquillas de Añora, que disfruta de su feria en honor a la Virgen de la Peña

Emoción y carreras en la suelta de vaquillas de Añora, que disfruta de su feria en honor a la Virgen de la Peña

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Las vaquillas vuelven tomar la calle en la feria de Añora / Rafa Sánchez

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Julia López

Julia López

Añora

Las vaquillas han tomado este miércoles el protagonismo en la Feria y Fiestas en Honor a Nuestra Señora de la Peña de Añora pero con una salvedad, han dejado la plaza de toros para salir en la calle San Martín de la localidad.

Hoy ha tenido lugar la primera suelta, con una buena aceptación de público, algo que se repetirá durante la jornada de mañana jueves. Además, el viernes 28 tendrá lugar el Gran Prix en la plaza de toros de la localidad noriega.

Novedad este año

La suelta de vaquillas es una de las actividades de la Feria de Añora, que se viene desarrollando desde el pasado domingo, cuando tuvo lugar el tradicional encendido del alumbrado.

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Las fiestas en la localidad de Los Pedroches se extenderán hasta el sábado con días donde se suceden juegos tradicionales, la suelta de las vaquillas, así como actuaciones musicales para amenizar las noches.

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