La Torre de San Bartolomé de Montoro estrena iluminación artística y sostenible para sus fiestas patronales.

Coincidiendo con el inicio de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé, el Ayuntamiento de Montoro ha culminado la renovación integral e instalación del nuevo sistema de iluminación artística de la Torre de la Parroquia de San Bartolomé. Con esta intervención, el emblemático monumento de más de 27 metros de altura vuelve a presidir la Plaza de España con luz propia, tras haber quedado a oscuras por el deterioro de la antigua infraestructura.

El proyecto combina la puesta en valor del patrimonio urbano con un estricto criterio de sostenibilidad ambiental. Para ello, se han distribuido estratégicamente 20 proyectores LED de alta eficiencia dotados de ópticas de precisión. Este diseño genera niveles de iluminación homogéneos (de entre 40 y 93 lux) que resaltan los volúmenes arquitectónicos del templo evitando la contaminación lumínica.

Salto cualitativo en eficiencia energética

En el plano técnico, la actuación representa un salto cualitativo en eficiencia energética. El conjunto de la instalación registra un consumo global de apenas 2,6 kW (2.660 W) y un rendimiento de 77,1 lm/W, parámetros que garantizan una reducción significativa de la huella de carbono y un importante ahorro para las arcas municipales.

La alcaldesa de Montoro, Lola Amo, ha subrayado la carga simbólica de inaugurar la infraestructura en el arranque de los días grandes de la localidad: "Devolver la luz a nuestra torre en la Plaza de España era un compromiso con nuestro patrimonio y con nuestros vecinos. Hacerlo precisamente durante las Fiestas Patronales de San Bartolomé añade un emotivo muy especial, permitiendo que el corazón de Montoro luzca en todo su esplendor con una tecnología moderna, eficiente y respetuosa con nuestra historia".

La nueva iluminación artística pasa a incorporarse de manera permanente al catálogo de realce nocturno del patrimonio histórico-artístico de la ciudad.