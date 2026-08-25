Montoro coloca la primera piedra del futuro centro cultural dedicado a sus hermandades y cofradías

El Ayuntamiento de Montoro ha dado el pistoletazo de salida a la construcción del nuevo espacio cultural destinado a las hermandades y cofradías del municipio con el acto formal de colocación de su primera piedra. La infraestructura, ubicada en el número 28 de la calle Carpio —en el polígono Conde de Nebrón—, responde a una histórica reivindicación del sector y nace con la vocación de convertirse en el eje vertebrador para la conservación, protección y divulgación del patrimonio cofrade local.

El proyecto, promovido directamente por el Consistorio, contempla un diseño arquitectónico adaptado a las necesidades logísticas de las corporaciones religiosas. La administración municipal trabaja con el objetivo de finalizar la obra a tiempo para la próxima Semana Santa, hito que coincide con la tramitación para lograr su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Durante el acto, la alcaldesa de Montoro, Lola Amo, valoró la relevancia del proyecto para el municipio: «Desde hace muchos años se viene hablando de contar con un espacio de esta tipología y por fin se convierte en una realidad». Asimismo, subrayó que el recinto permitirá «garantizar la conservación y el lucimiento de una de las tradiciones más arraigadas», recordando que el patrimonio cofrade local hunde sus raíces en el siglo XVI.

Acto de colocación de la primera piedra del futuro centro cultural dedicado a sus hermandades y cofradías de Montoro. / Casavi

Respaldo institucional y de la sociedad civil

La ceremonia reunió a una amplia representación del tejido social e institucional de la localidad. Junto a la alcaldesa y la Corporación Municipal, asistieron el presidente de la Agrupación de Cofradías, el párroco de San Bartolomé, los hermanos mayores y las juntas de gobierno de las hermandades de pasión y gloria, además de integrantes de las agrupaciones musicales de Montoro.

Como hito simbólico, la Agrupación de Cofradías introdujo en el terreno una cápsula del tiempo. La urna soterrada contiene: Representación corporativa: medallas oficiales de cada una de las hermandades del municipio; símbolos devocionales: réplicas de las imágenes de San Bartolomé y la Virgen del Rosario, patronos de Montoro; documentación histórica: Un acta conmemorativa de la jornada, un pergamino con la cronología de la Semana Santa montoreña y publicaciones historiográficas sobre la tradición local; y registro del proyecto: copias de la prensa del día y una memoria del proyecto técnico del nuevo inmueble.

Solución arquitectónica adaptada al terreno

El diseño técnico, elaborado por la arquitecta municipal María Auxiliadora Portero Delgado y la ingeniera técnica industrial Rosario Espejo Carmona, resuelve el desnivel de cuatro metros existente entre la calle Carpio y el nuevo vial peatonal oeste mediante un sistema de niveles escalonados.

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Esta configuración permite integrar una planta baja de doble altura que respeta la escala visual del entorno sin distorsionar la trama urbana. El espacio interior facilitará de forma directa las maniobras de traslado y almacenamiento de los pasos de palio y grandes enseres procesionales, mejorando las condiciones de seguridad y operatividad de las cofradías.