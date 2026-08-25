Matías González, alcalde de Hinojosa del Duque: «Exigimos las autovías que se nos deben y agua para que nuestro pueblo tenga futuro»

¿Qué balance hace de este último año de gestión municipal y cuáles considera que han sido los principales logros alcanzados?

La responsabilidad que uno asume de entrega hacia los demás te obliga a estar pendiente de todos y cada uno de sus problemas. De ahí que no solo se busquen soluciones, sino que además se busquen propuestas, alternativas, y/o sugerencias que nos lleguen de participación ciudadana para ponerlas en marcha. Son los propios ciudadanos los que se implican de forma activa en el trabajo que desarrollamos.

Si tuviera que destacar el mayor obstáculo o dificultad que ha tenido que afrontar el equipo de gobierno en este periodo, ¿cuál sería y cómo se ha resuelto?

Las dificultades no vienen solas, sino acompañadas por algunos de los hechos que suceden durante el año, como las lluvias, las borrascas o la falta de presupuesto para ciertas actuaciones. Todo esto debe potenciarse a través de las ayudas que recibimos de las distintas instituciones: el Gobierno Central, la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba. A través de este apoyo podemos resolver los problemas. Aunque a veces la escasez de fondos dificulta dar respuesta a todos los casos que se plantean, intentamos por todos los medios poner una solución sobre la mesa.

En materia económica y de empleo local, ¿en qué punto se encuentran las arcas municipales y la reactivación del tejido productivo del municipio?

La gestión económica de este Ayuntamiento siempre arroja un balance favorable porque cada delegación asume su responsabilidad desde el primer momento. No solo fijamos una cuantía definida para cada proyecto, sino que articulamos todos los programas en unos presupuestos consolidados que se aprueban con total rigurosidad. Estamos satisfechos con nuestra solvencia, pero defiendo que la prioridad de una entidad local no es cerrar el ejercicio con superávit, sino lograr un equilibrio exacto entre ingresos y gastos. Todo lo que se ingresa debe invertirse en el municipio, con atención directa a nuestros trabajadores, quienes consideramos como mejor activo del Ayuntamiento por su entrega y responsabilidad.

¿Qué novedades o aspectos destacados presenta la programación de la Feria de San Agustín de este año?

La Feria y Fiestas de San Agustín mantiene la línea de trabajo consolidada desde que asumí la Delegación de Festejos, fundamentada en la consulta previa a los distintos colectivos locales. A través de la comisión de festejos y la mesa de participación ciudadana, se recogen e incorporan las propuestas del tejido social para conformar una programación amplia y del agrado de todos los públicos. De ahí nuestro esfuerzo por diversificar las propuestas musicales, culturales, infantiles y para nuestros mayores, abarcando a todos los sectores de la población. No solo contamos con orquestas, grupos y tributos de primer nivel, sino que apoyamos un elemento fundamental como son las casetas, tanto las juveniles como las tradicionales. Todas ellas dan un realce extraordinario al Real de la Feria, que, junto a la Caseta Municipal y el Pabellón El Pilar, resumen el ambiente festivo y el compromiso de los vecinos y vecinas de Hinojosa.

La feria es un punto de encuentro no solo para los vecinos, sino para toda la comarca de Los Pedroches. ¿Qué impacto económico y turístico prevé que tenga esta edición?

Destacamos desde el primer momento esos valores que siempre favorecen a quienes nos visitan y en los que nos apoyamos como pueblo: la nobleza, la hospitalidad y la convivencia de Hinojosa del Duque. Con estos 3 valores, la gente de fuera viene y vive nuestra feria. La gente de fuera está deseando que llegue nuestra feria porque saben que van a estar en un ambiente, como he dicho, de convivencia, de hospitalidad y en esa nobleza de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, están en su casa; están en su pueblo. Como es lógico, este dinamismo social favorece directamente a la economía local, impulsando la actividad de nuestros restaurantes, bares y establecimientos comerciales.

Mirando hacia los próximos meses, ¿cuáles son las infraestructuras o proyectos prioritarios que el Ayuntamiento tiene sobre la mesa?

Contamos con una amplia batería de proyectos que están listos para licitarse o en fase de inicio. Por un lado, abordaremos la renovación del pavimento desde la calle Caños Verdes hasta la Caridad y la intervención en la Plaza del Duque de Béjar, actuando tanto en el pavimento como en la red de saneamiento. Por otro lado, ya han comenzado los trabajos del vallado perimetral en el antiguo aeródromo y, justo después de Feria, comenzará la rehabilitación de la Escuela Taller en Pozo Redondo, además de la construcción del Centro Cívico en la calle Blas Infante en la superficie de 200 metros cuadrados cedida previamente. A estas inversiones se une el plan de arreglo de caminos financiado por el Gobierno Central (1.017.000 euros), la Junta de Andalucía (300.200 euros) y la Diputación de Córdoba (213.000 euros). Confiamos en que la tramitación permita iniciar las obras sin contratiempos y deseamos que las empresas locales opten a estas licitaciones para ejecutar los trabajos previstos en el municipio.

La despoblación y el reto demográfico afectan de lleno a la comarca. ¿Qué medidas concretas se están impulsando desde el municipio para fijar población y atraer a los jóvenes?

La realidad de nuestra zona —lo que defino siempre como el «norte del norte», en el límite con Extremadura y Castilla-La Mancha— es que nos tienen olvidados, y así lo he denunciado públicamente. La Junta de Andalucía y el Gobierno Central tienen la obligación de apostar de verdad por este territorio, y el primer paso ineludible es saldar la deuda histórica con nuestras comunicaciones. Exigimos tres autovías cruciales: el desdoble de la N-432 a la altura de Espiel; la A 43 entre Valencia y Lisboa, parada desde hace 12 años en Puertollano y que debe discurrir por Cabeza del Buey; y la autovía Córdoba-Toledo, que debe pasar entre Villanueva y Alcaracejos. Sin estas comunicaciones, es muy difícil atraer inversión, a pesar de que Hinojosa del Duque ofrece más de 300.000 metros cuadrados de suelo libre a disposición de cualquier industrial o emprendedor que quiera instalarse aquí. Igualmente, tengo que agradecer a todas las empresas hinojoseñas su labor productiva, no solo por el empleo que generan, sino por ser una referencia en la provincia, Andalucía, España y el extranjero, como es el caso de nuestros secaderos de jamones. Del mismo modo, quiero animar a todas las cooperativas, con las que mantenemos una magnífica relación. Cuando necesitan terreno, el Ayuntamiento pone a su disposición sus más de 1.200 fanegas de superficie municipal para cubrir sus necesidades agrícolas y ganaderas. Esa es la función fundamental que debemos cumplir como Ayuntamiento.

«La prioridad: reinvertir cada euro en mejorar Hinojosa y sus infraestructuras» Matías González — alcalde de Hinojosa del Duque

¿Qué compromisos de otras administraciones (Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba) considera urgentes o fundamentales para el desarrollo de Hinojosa del Duque?

Hago un llamamiento firme a las instituciones nacionales, autonómicas y provinciales. La colaboración con ayuntamientos como el nuestro debe ser total y absoluta para hacer frente a nuestras actuaciones. Municipios con un presupuesto que apenas supera los 6 millones de euros no disponen de la capacidad económica suficiente para abarcar todas las necesidades de sus vecinos, por lo que resulta imprescindible contar con el apoyo financiero de otras administraciones. Una de las mayores preocupaciones que afectan a nuestra comarca, incluida la de las autovías y carreteras mencionadas anteriormente, es la situación del embalse de La Colada. Esta infraestructura se proyectó con la clara intención de garantizar el suministro de agua potable y abastecer tanto a la comarca de Los Pedroches como a la del Alto Guadiato, especialmente tras las severas dificultades padecidas durante periodos de sequía como la de 2005, cuando la Junta de Andalucía ejecutó una actuación de urgencia. Por ello, exijo un acuerdo directo e inmediato entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. No podemos permitirnos tener un embalse inoperativo y con agua en mal estado mientras sufrimos problemas de abastecimiento. Con el embalse de Sierra Boyera y la aportación de Puente Nuevo con recursos limitados para nuestra zona, la entrada en funcionamiento de La Colada garantizaría el suministro de agua potable y daría soporte a sectores clave como la ganadería y la industria local. Urge una solución conjunta para aprovechar una infraestructura construida para el abastecimiento de Los Pedroches y el Guadiato.

¿Qué mensaje o invitación le gustaría hacer llegar a los hinojoseños y a los visitantes que acudirán al real durante estos días?

Envío un saludo muy afectuoso a todos los vecinos y vecinas de Hinojosa del Duque. En estos días de la Feria y Fiestas de San Agustín es costumbre reunirnos con familiares y amigos, y quiero que sepan que este Ayuntamiento estará siempre a su entera disposición. De igual modo, hago extensible esta invitación a los pueblos de Los Pedroches, del Guadiato, de Extremadura, de Castilla-La Mancha y a todos los que nos quieran visitar: Hinojosa tiene las puertas abiertas para recibirlos con la nobleza, la hospitalidad y la convivencia que nos caracterizan. Este llamamiento se respalda en el intenso verano que hemos vivido con múltiples actividades culturales y deportivas, gracias al trabajo constante de nuestra gente. Merece un aplauso cerrado la representación de La Vaquera de la Finojosa, donde hombres, mujeres y niños de nuestro municipio han hecho un papel extraordinario. Mantendremos el orgullo de esta edición hasta la llegada de la próxima, con el deseo renovado de que el público vuelva a disfrutar de ella.