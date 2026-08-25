Tribunales
Llegan refuerzos judiciales a Lucena, Villanueva de Córdoba y Palma del Río
La Consejería de Justicia otorga destino como funcionarios de carrera a dos profesionales de auxilio judicial y a otra de tramitación procesal
Tres municipios cordobeses reforzarán en las próximas semanas sus oficinas judiciales con nuevo personal de carrera. El Boletín Oficial del Estado ha publicado las resoluciones de la Junta de Andalucía que adjudican destino a tres funcionarios en Lucena, Villanueva de Córdoba y Palma del Río, dentro del proceso extraordinario de acceso a la Administración de Justicia por concurso-oposición y turno libre.
En Lucena, un trabajador ha obtenido plaza en el cuerpo de auxilio judicial, con destino en el servicio común de tramitación. En Villanueva de Córdoba, otra funcionaria se incorpora también a auxilio judicial, en la oficina de Justicia del municipio. La tercera plaza cordobesa corresponde a una última compañera del cuerpo de tramitación procesal y administrativa, destinada a la oficina de Justicia de Palma del Río.
Aprobado por la Consejería de Justicia
Las adjudicaciones han sido aprobadas por la dirección general de Infraestructuras Judiciales y Recursos Humanos de la Consejería de Justicia. La resolución del cuerpo de gestión procesal y administrativa también reparte plazas en Andalucía, aunque ninguna en Córdoba.
Los nuevos funcionarios deberán tomar posesión ante el servicio de personal de la delegación territorial de Justicia correspondiente dentro de veinte días hábiles contados desde el 1 de septiembre. Las resoluciones regulan además el tránsito de quienes ya sean funcionarios de carrera en otros cuerpos de Justicia, para evitar interrupciones en el servicio o en sus retribuciones.
Por otra parte, el anuncio difundido este lunes, 24 de agosto, en el BOE recuerda que la incorporación de los titulares afectará directamente a las plazas ocupadas de forma temporal: los funcionarios interinos cesarán el mismo día en que tome posesión el nuevo titular.
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