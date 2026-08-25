Un juzgado investiga al Ayuntamiento de Lucena por desatender la alimentación y la gestión de una colonia de gatos

Un auto judicial ha dictado la apertura de diligencias previas para investigar un presunto delito contra los animales domésticos atribuible al Ayuntamiento de Lucena. Este procedimiento halla su origen en la denuncia interpuesta por una integrante de la asociación CER Lucena por la desatención apreciada, y sistemática, según este colectivo animalista, en una colonia felina de 40 ejemplares asentada en el entorno de la Basílica Paleocristiana de Coracho, dentro del Polígono Industrial de La Viñuela.

Por un período de año y medio, esta componente de la protectora se había ocupado de proporcionar alimento y agua a los gatos, en una acción voluntaria, puesto que “la obligación” compete al Ayuntamiento, tal y como especifica la Ley de Bienestar Animal aplicada desde el año 2023, según describe Carmen Morales, presidenta de CER Lucena.

A consecuencia de “motivos personales”, esta cuidadora renunció hace unas semanas a continuar prestando cobertura a esta colonia felina y, ante tal circunstancia, trasladó formalmente el aviso oportuno al Ayuntamiento de Lucena. La versión de CER Lucena abunda en la omisión, por parte de la administración local, de aquellas funciones “que le corresponden” y solo admite un “reparto general e insuficiente” de pienso entre los voluntarios, en una jornada a mediados de agosto, y “anunciado por el propio Ayuntamiento como ayuda”, precisa Carmen Morales.

Gatos de la colonia felina de Lucena objeto de la denuncia contra el Ayuntamiento por parte de una productora de animales. / Manuel González

Desde la protectora valoran como "muy positiva" la resolución del juzgado

Desde CER Lucena califican de “muy positiva” la resolución suscrita por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lucena, plaza número 1, porque admite la denuncia por “vía penal” dado que, habitualmente, estas reclamaciones se encauzan por la jurisdicción contencioso-administrativa. La denuncia apela a “la urgencia” en este supuesto ya que el Ayuntamiento “dejó a los animales sin asistencia”, manifiestan desde esta asociación.

La colonia felina se emplaza en unos terrenos municipales y el auto del 14 de agosto aúna otros hechos análogos señalados previamente. El órgano judicial, como medida preventiva, exige al Ayuntamiento la proporción de comida y agua a los gatos.

En términos generales, CER Lucena subraya que el Ayuntamiento carece de un plan de gestión de colonias y “no toma las acciones oportunas para solucionar el problema”, como, por ejemplo, la implementación del método de captura, esterilización y retorno, fundamentado en criterios técnicos y científicos, limitando su estrategia a la contratación de una consultora con la encomienda de actualizar el censo de gatos, estimado en unos 1.000 ejemplares distribuidos en 60 colonias.

Desde el equipo de gobierno municipal niegan las acusaciones de la protectora

Por parte del equipo de gobierno municipal, niegan categóricamente las acusaciones vertidas por CER Lucena y aseguran que “no es cierto”, como expone la asociación, que desde comienzos de agosto permanezca desprovista de asistencia la colonia. El portavoz del equipo de gobierno, Francis Aguilar, quien apuntaba que “los servicios jurídicos están recabando toda la documentación”, aseveraban que “todos los días” se aportaba comida oportuna a estos gatos.

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En el mismo sentido, Aguilar rechazaba cualquier incumplimiento de la administración local en materia de bienestar animal, para con estas colonias, rebajando la trascendencia objetiva de la apertura de las diligencias previas porque únicamente entraña “un requerimiento de información”. El plazo concedido por el juzgado al Ayuntamiento, al objeto de presentar sus alegaciones, concluye en septiembre.