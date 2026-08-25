Atacados en su casa
La Guardia Civil detiene a una mujer en Palma del Río por el violento asalto a una pareja de ancianos y el juez la envía a prisión
Los agentes continúan las gestiones para identificar y detener al hombre que presuntamente acompañaba a la arrestada durante el violento robo en la vivienda
El violento asalto a una pareja de avanzada edad en su propia vivienda de Palma del Río ya tiene una primera detenida, que ha ingresado en prisión por orden judicial. La Guardia Civil ha informado este martes de la detención de una vecina de la localidad como presunta autora de los delitos de allanamiento de morada y robo con violencia cometidos el pasado sábado 22 de agosto. Los agentes continúan buscando al hombre que presuntamente la acompañaba.
Los hechos son los mismos de los que informó Diario CÓRDOBA tras conocer el testimonio de la familia de las víctimas. El robo se produjo a primera hora de la tarde en una vivienda de Palma del Río, donde reside una pareja de avanzada edad.
Según la reconstrucción ofrecida ahora por la Guardia Civil, un hombre y una mujer habrían participado en el asalto. La mujer habría accedido al interior de la vivienda y forcejeado y agredido al anciano para arrebatarle la cartera que llevaba encima. En su interior había documentación personal y unos 300 euros en efectivo, según concreta el instituto armado.
Las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Palma del Río, han permitido detener a la mujer investigada como presunta autora del asalto.
El anciano resultó herido durante el forcejeo
La Guardia Civil señala que el hombre sufrió lesiones de carácter leve como consecuencia de la agresión y el forcejeo. La familia había explicado a este periódico que el anciano terminó con el ojo morado e hinchado y tuvo que recibir atención médica. Fuentes de su entorno señalaron entonces que posteriormente le habían detectado “una fisura en el ojo”. Su mujer, que se encuentra encamada, no sufrió lesiones físicas, aunque quedó muy afectada después de presenciar lo ocurrido.
Los familiares sostuvieron además que los asaltantes pudieron aprovechar un intervalo en el que el matrimonio permanecía sin cuidadores para entrar en la vivienda. Según el relato trasladado entonces a este periódico, uno de los implicados se abalanzó sobre el hombre cuando se encontraba sentado en un sillón.
Durante las primeras actuaciones, la Guardia Civil inició una investigación para identificar y localizar a los responsables. En la información recabada tras el asalto también constaba que uno de los presuntos autores habría perdido un zapato durante la huida, que fue localizado y recogido por los agentes desplazados al domicilio.
La investigación continúa abierta. Los agentes mantienen las gestiones para identificar, localizar y detener al hombre que acompañaba presuntamente a la arrestada cuando se produjeron los hechos.
La Guardia Civil ha destacado la coordinación policial desarrollada tras el robo y recuerda que cualquier emergencia puede comunicarse a través del teléfono 062, disponible las 24 horas.
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