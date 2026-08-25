El gran secreto arqueológico de uno de los pueblos más pequeños de Córdoba: más de 2.000 años de historia bajo sus pies

La historia de Córdoba no solo se escribe en sus grandes ciudades o en sus enclaves más conocidos. A veces, se esconde en lugares diminutos, casi invisibles en el mapa, donde el tiempo ha ido dejando capas superpuestas de civilizaciones enteras. En uno de los pueblos más pequeños de la provincia, El Guijo, en pleno corazón de Los Pedroches, un cerro aparentemente discreto guarda uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de la provincia.

Bajo ese terreno tranquilo, donde hoy apenas se levanta una sencilla ermita, se acumulan más de 2.000 años de historia.

Un hallazgo que comenzó a revelar un pasado inesperado

Los primeros indicios de la riqueza arqueológica del lugar comenzaron a aparecer en las primeras décadas del siglo XX. Fue entonces cuando salieron a la luz restos que apuntaban a una presencia humana continuada desde el primer milenio antes de Cristo.

El yacimiento arqueológico de Majadaiglesia, en El Guijo (Córdoba), atesora la gran ciudad romana de Solia, vinculada a la minería. / EFE - RAFA ALCAIDE

Con el avance de las investigaciones, el enclave empezó a revelar una complejidad mucho mayor de la esperada. En la ladera del cerro donde hoy se sitúa la ermita, los arqueólogos documentaron restos de época romana y también vestigios paleocristianos, entre ellos un singular baptisterio que evidencia la temprana implantación del cristianismo en la zona.

Un enclave integrado en la red de la antigua Solia

El yacimiento no fue un asentamiento aislado. Formaba parte del territorio controlado por la antigua ciudad romana de Solia, un importante centro administrativo y político de la región durante la Antigüedad.

Esta conexión convierte el enclave en una pieza fundamental para entender la organización del territorio en época romana. No se trataba de un punto marginal, sino de un espacio integrado en una red de poblaciones articuladas bajo la influencia de Solia, lo que permite reconstruir parte del modo de vida, la economía y las relaciones entre asentamientos en este sector de la provincia.

Realización de las investigaciones en El Guijo. / CÓRDOBA

Uno de los elementos más llamativos del yacimiento es su avanzada estructura hidráulica. Se trata de un sistema diseñado para optimizar el uso del agua, fundamental tanto para el consumo diario como para la agricultura y las pequeñas actividades productivas. Este modelo de ocupación del territorio se mantuvo activo durante siglos, desde la Antigüedad tardía hasta la Alta Edad Media.

Necrópolis, inscripciones y huellas de una ocupación prolongada

Las excavaciones también han permitido documentar estructuras tardorromanas y una necrópolis con diversas inscripciones de gran valor histórico. Estos hallazgos aportan información esencial sobre las prácticas funerarias y la organización social de las comunidades que habitaron el lugar.

El yacimiento arqueológico de Majadaiglesia, en El Guijo (Córdoba). / EFE - RAFA ALCAIDE

A ello se suman otros restos que evidencian una ocupación prolongada, incluso hasta periodos posteriores a la Reconquista, lo que refuerza la importancia estratégica y simbólica del enclave a lo largo del tiempo.

Majadaiglesia, el tesoro oculto de El Guijo

Este importante yacimiento arqueológico es el conocido como Majadaiglesia, situado en el término municipal de El Guijo. El tamaño de este municipio contrasta con la magnitud de su pasado. Bajo la calma de este rincón de Los Pedroches se esconde una historia milenaria que conecta épocas, culturas y formas de vida muy distintas.

Hoy, Majadaiglesia sigue siendo uno de esos lugares que pasan desapercibidos para la mayoría de turistas, pero que resultan esenciales para comprender la profundidad histórica de la provincia de Córdoba.