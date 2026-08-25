Empleo destina 8,2 millones para reforzar la formación de parados y ocupados en Córdoba

La Consejería de Empleo ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones para financiar la oferta de Formación Profesional para el Empleo (FPE) 2026, dotada con 8.203.087 euros y dirigida a mejorar la cualificación de trabajadores desempleados y ocupados en la provincia. Con esta inversión se lanza una oferta que integra tanto la formación en el trabajo como las nuevas ofertas de Formación Profesional de Grados B y C, con el objetivo de responder a las necesidades del tejido productivo cordobés.

La delegada de Empleo, Marina Montes, ha explicado que con esta actuación, “la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con una Formación Profesional para el Empleo moderna, flexible y de calidad, orientada a anticiparse a los cambios del mercado laboral y concebida como una herramienta estratégica para mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras, impulsar la competitividad”.

Modalidad presencial, de teleformación y virtual

La programación, que combina las modalidades presenciales, de teleformación y virtual, se articula en cinco líneas de actuación. La Línea 1 está centrada en las ofertas formativas de formación en el trabajo para personas trabajadoras desempleadas, en modalidad presencial. La línea 2 se encuentra dirigida a ofertas formativas de formación en el trabajo para personas trabajadoras desempleadas, en modalidad de teleformación, y una línea 2 bis de ofertas formativas de formación en el trabajo para personas trabajadoras ocupadas, en modalidad de teleformación.

Con respecto a la línea 3, subvencionará ofertas de formación profesional de Grados B y C para trabajadores desempleados, en modalidad presencial y virtual. Y la línea 4 permitirá impartir ofertas de formación profesional de Grados B dirigidas a personas trabajadoras ocupadas, en modalidad virtual.

Otras convocatorias

A esta oferta formativa hay que sumar, además, las recientes convocatorias impulsadas por el Gobierno andaluz, a través de Empleo, en distintos ámbitos, como la formación dirigida a autónomos, el Proyecto Singular para la Base Logística del Ejército de Tierra, la formación con compromiso de contratación y los proyectos de Empleo y Formación. En el conjunto de la provincia, estas nuevas convocatorias representan una inversión de más de 16 millones de euros, que se añaden a los más de 8 millones de euros de la oferta de Formación Profesional para el Empleo (FPE) 2026, reforzando así de manera significativa los recursos destinados a mejorar la cualificación y las oportunidades laborales de la población.