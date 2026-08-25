La Diputación de Córdoba destina más de 12.000 euros a escuelas de verano en El Viso y Villaralto para facilitar la conciliación

La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, se ha desplazado al norte de la provincia, en concreto a los municipios de El Viso y Villaralto, para conocer in situ cómo se están desarrollando las escuelas de verano de estos municipios, iniciativas que han sido posibles gracias a una aportación de más de 12.000 euros del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS).

Durante su visita, Aguilera ha expresado su satisfacción por comprobar cómo “se ha ofrecido a muchas familias una opción de conciliación que les facilita la vida”. “Estas escuelas de verano son importantes para las familias porque mejoran la conciliación y son una manera de que los padres y madres puedan trabajar, reducen la sobrecarga de cuidados, fomentan la corresponsabilidad y fortalecen el arraigo al territorio”, ha explicado.

Programación

En cuanto a la programación, la también presidenta del IPBS ha señalado que “es muy variada, pues se basa en talleres educativos, lúdicos, creativos y de ocio saludable. También ofrecen actividades acuáticas, aprovechando las piscinas municipales, y otras relacionadas con la expresión artística. En definitiva, promovemos el desarrollo personal, la convivencia, la participación y la adquisición de valores en un entorno seguro, inclusivo y adaptado a las necesidades de la infancia”.

La delegada provincial ha subrayado que “tanto la Escuela de Verano de El Viso, que ha atendido a 66 niños y niñas, como la de Villaralto, a la que han acudido 62, se enmarcan dentro del Programa de Infancia y Familia del IPBS y se desarrollan durante los meses de julio y agosto precisamente para favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones del colegio”.

Visita institucional a las ludotecas del Norte de Córdoba. / CÓRDOBA

En definitiva, ha concluido la diputada provincial, “la Diputación está demostrando que apuesta por garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral en los municipios de la provincia destinando 880.400 euros, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y la Delegación de Igualdad, a promover estas escuelas de verano que van dirigidas a menores de hasta 16 años”.

Del presupuesto total de las escuelas de verano, 189.617,61 euros son aportados por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y más de 690.000 por la Delegación de Igualdad a través del Plan Provincial ‘Córdoba Red de Municipios por la Conciliación y la Corresponsabilidad’, financiado en un 86 % por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.