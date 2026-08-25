Sociedad
La Diputación de Córdoba destina más de 12.000 euros a escuelas de verano en El Viso y Villaralto para facilitar la conciliación
La delegada de Derechos Sociales, Irene Aguilera, visitó los centros para conocer de cerca estas iniciativas que han contado con financiación provincial
La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, se ha desplazado al norte de la provincia, en concreto a los municipios de El Viso y Villaralto, para conocer in situ cómo se están desarrollando las escuelas de verano de estos municipios, iniciativas que han sido posibles gracias a una aportación de más de 12.000 euros del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS).
Durante su visita, Aguilera ha expresado su satisfacción por comprobar cómo “se ha ofrecido a muchas familias una opción de conciliación que les facilita la vida”. “Estas escuelas de verano son importantes para las familias porque mejoran la conciliación y son una manera de que los padres y madres puedan trabajar, reducen la sobrecarga de cuidados, fomentan la corresponsabilidad y fortalecen el arraigo al territorio”, ha explicado.
Programación
En cuanto a la programación, la también presidenta del IPBS ha señalado que “es muy variada, pues se basa en talleres educativos, lúdicos, creativos y de ocio saludable. También ofrecen actividades acuáticas, aprovechando las piscinas municipales, y otras relacionadas con la expresión artística. En definitiva, promovemos el desarrollo personal, la convivencia, la participación y la adquisición de valores en un entorno seguro, inclusivo y adaptado a las necesidades de la infancia”.
La delegada provincial ha subrayado que “tanto la Escuela de Verano de El Viso, que ha atendido a 66 niños y niñas, como la de Villaralto, a la que han acudido 62, se enmarcan dentro del Programa de Infancia y Familia del IPBS y se desarrollan durante los meses de julio y agosto precisamente para favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones del colegio”.
En definitiva, ha concluido la diputada provincial, “la Diputación está demostrando que apuesta por garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral en los municipios de la provincia destinando 880.400 euros, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y la Delegación de Igualdad, a promover estas escuelas de verano que van dirigidas a menores de hasta 16 años”.
Del presupuesto total de las escuelas de verano, 189.617,61 euros son aportados por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y más de 690.000 por la Delegación de Igualdad a través del Plan Provincial ‘Córdoba Red de Municipios por la Conciliación y la Corresponsabilidad’, financiado en un 86 % por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.
- Córdoba se prepara para la llegada de las lluvias: la Aemet informa sobre la 'baja atlántica' y sus efectos
- Localizado en Villa del Río el primer nido de avispón oriental registrado en la provincia de Córdoba
- Muere un joven de 29 años, vecino de Palma del Río, al ser atropellado en la A-4 cuando cambiaba una rueda al coche
- El Seprona investiga a un vecino de la provincia de Córdoba por la tenencia ilegal de un guacamayo rojo
- Córdoba disfruta de noches frescas aunque la Aemet avisa: 'Se acerca una borrasca monitorizada por el Centro de Huracanes de Miami
- Llega la lluvia a Córdoba: estas son las horas en las que la Aemet espera que continúen las precipitaciones
- La campaña arqueológica en el castillo de Dos Hermanas de Montemayor saca a la luz restos de una fortificación vinculada a Julio César
- Este es el pueblo más pequeño de Córdoba: cabe más de 160 veces dentro de la capital