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Curiosidades de la provincia

Muchos creen que siempre fue cordobés, pero este pueblo pasó siglos ligado a Málaga y Granada

Este enclave estratégico en la campiña cordobesa fue disputado y cambió de manos entre reinos andalusíes y cristianos

El giro histórico que hizo que un pueblo de Granada fuera de Córdoba

El giro histórico que hizo que un pueblo de Granada fuera de Córdoba

Diario CÓRDOBA

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Sobre el mapa parece un municipio más del sur de Córdoba, encajado en el paisaje tranquilo de la campiña. Sin embargo, su historia no siempre estuvo vinculada a la provincia a la que hoy pertenece. Durante siglos, este pueblo estuvo más cerca de Málaga y Granada que de Córdoba, tanto en lo político como en lo administrativo.

Su ubicación, en una zona de transición entre territorios históricos de Andalucía, explica por qué cambió de manos en varias ocasiones a lo largo de la Edad Media. Lo que hoy es un pequeño municipio cordobés fue, durante siglos, una pieza estratégica en un mapa inestable, marcado por fronteras móviles y disputas constantes.

Un territorio en la frontera de al-Ándalus

En época islámica, este enclave formaba parte de la Cora de Rayya, una demarcación administrativa que agrupaba buena parte del territorio que hoy asociamos a la provincia de Málaga. No era un límite fijo, sino una zona de influencia donde el control político cambiaba con frecuencia.

Tras la desaparición del Califato de Córdoba, el territorio pasó a integrarse en diferentes estructuras de poder andalusíes, entre ellas el reino bereber de los Banu Zirí, con capital en Granada. Aquella etapa reforzó aún más su vinculación con el área granadina, en un contexto de fragmentación política y constantes reajustes territoriales.

Un enclave estratégico y disputado

Lejos de ser un territorio marginal, esta zona tuvo un valor estratégico importante. Su posición lo convertía en un punto de paso entre el valle del Guadalquivir y las tierras del sur andaluz, lo que explica su inestabilidad política durante siglos.

Tras la conquista cristiana, el territorio fue incorporado al Reino de Castilla por Fernando III. Más tarde, Alfonso X lo vinculó a la Orden Militar de Santiago, una de las instituciones clave en la organización del nuevo poder cristiano en la zona. Aun así, la pacificación no fue inmediata. Durante un tiempo, el área siguió siendo un espacio fronterizo, muy cercano al reino nazarí de Granada, lo que mantuvo su carácter inestable durante décadas.

“Haremos de un paseo por Palenciana una auténtica aventura”

Vista de Palenciana. / Córdoba

El gran cambio llegó en 1410, con la conquista de Antequera. A partir de ese momento, el equilibrio de poder en la zona se transformó de forma decisiva. El avance cristiano consolidó el control del territorio y desplazó definitivamente la frontera hacia el sur. Fue entonces cuando esta zona quedó integrada de manera estable en los dominios vinculados a Córdoba, dentro de la estructura territorial gestionada por la Orden de Santiago. A partir de ahí comenzó un proceso lento de consolidación administrativa que marcaría su identidad futura.

La evolución de este pueblo de Córdoba: de cortijos a municipio

Durante los siglos posteriores, el poblamiento fue creciendo en torno a explotaciones agrícolas y cortijos dispersos. Estos núcleos rurales fueron el origen de la futura localidad, que tardaría todavía siglos en adquirir entidad propia.

Uno de esos antiguos cortijos acabaría dando nombre al municipio actual, en un proceso de evolución pausado pero constante, ligado al desarrollo agrario de la zona.

Palenciana.

Palenciana. / Andalucía Rústica

No fue hasta 1834 cuando el núcleo se segregó de Benamejí y obtuvo finalmente su independencia administrativa. A partir de ese momento nació el municipio tal y como lo conocemos hoy, con nombre propio y estructura local. Sin embargo, esa independencia no borró su pasado. La huella de su condición de tierra de frontera sigue presente en su historia, en su evolución territorial y en su papel dentro del mapa de Andalucía.

Palenciana, un nombre con varias teorías

El origen del nombre de este municipio sigue generando debate. La teoría más extendida lo relaciona con uno de los antiguos cortijos donde se asentaron los primeros pobladores en el siglo XVI.

Otras versiones apuntan a la llegada de repobladores procedentes de Palencia, tras la conquista cristiana, que habrían dejado su huella en la denominación del lugar, vinculada también a la actividad de tala de encinas para la producción de carbón vegetal.

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Fue territorio vinculado a Málaga, después integrado en la órbita de Granada y, finalmente, incorporado de forma definitiva a Córdoba. Hoy es un municipio tranquilo, pero su pasado refleja siglos de cambios, fronteras móviles y decisiones que moldearon el mapa actual de la región.

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