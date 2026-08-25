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Córdoba se despide de la lluvia y la Aemet sentencia: "Habrá una subida térmica en amplias zonas"

Esta es la previsión meteorológica de Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia

En la imagen principal, dos chicas se abanican en un espacio del casco histórico de Córdoba. En el círculo, mapa con los cambios de temperaturas hoy martes, 25 de agosto.

En la imagen principal, dos chicas se abanican en un espacio del casco histórico de Córdoba. En el círculo, mapa con los cambios de temperaturas hoy martes, 25 de agosto. / A. J. González / X | @AEMET_Andalucia

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Tomás Moreno

Córdoba

Breve, escasa pero real. Así fue ayer el paso de la borrasca por la provincia de Córdoba, ya que apenas dejó acumulados de agua. En la capital cordobesa se recogieron 2,9 litros, la mayoría entre las 09.30 y las 10.30 horas, mientras que en la provincia donde más llovió fue en Villanueva de Córdoba, con 3,6 litros. En muchas localidades, ni una gota.

Además de breve y escasa, fue fugaz, puesto que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha explicado que "hoy martes ya no habrá precipitaciones en Andalucía". La derivada de la nueva situación climática es un ascenso de las temperaturas, que pueden superar los 33 grados en determinados puntos, entre ellos Córdoba capital.

Previsión de precipitaciones hoy martes, 25 de agosto, elaborada por la Aemet.

Previsión de precipitaciones hoy martes, 25 de agosto, elaborada por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Calor, pero ni extremo ni duradero

Este aumento, de todos modos, no será exagerado ni tampoco durará mucho en el tiempo, ya que una segunda borrasca aparece en el oeste de la península Ibérica y amenaza con impactar con nuevas precipitaciones durante el próximo jueves. ¿Y el fin de semana? Aún queda lejos y las previsiones del tiempo comienzan a ser más cambiantes y complejas conforme el verano avanza y se acerca el otoño. Aunque, por el rabillo del ojo, podemos detectar una tendencia a un calor más acusado a partir del sábado, en especial en las temperaturas máximas durante la tarde.

De momento, guardemos el paraguas, aunque no muy escondido

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para Córdoba y provincia hoy martes, 25 de agosto, tendremos que volver a guardar el paraguas, aunque tampoco en el último armario ni en el rincón más apartado del hogar, puesto que la tregua puede ser pasajera. De momento, en las próximas horas, tendremos cielos nubosos, con brumas y nieblas matinales, disminuyendo a cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 33º, en Lucena entre 16º y 30º, en Pozoblanco entre 14º y 31º, y en Priego de Córdoba entre 13º y 30º.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El miércoles baja algo el termómetro

Este miércoles, 26 de agosto, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados por la tarde.

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Los termómetros se situarán en Córdoba entre 16º y 32º, en Lucena entre 16º y 29º, en Pozoblanco entre 15º y 30º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 29º.

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