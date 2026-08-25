Verano
Baena celebra la 34ª edición de sus doce horas ininterrumpidas de natación para fomentar el deporte y la convivencia
Sigue abierto el periodo de inscripción para un evento que se celebra el próximo lunes 31 de agosto
La piscina municipal de verano de Baena acogerá el próximo lunes, 31 de agosto, una nueva edición de las Doce Horas de Natación, una cita que alcanza su trigésimo cuarta edición y que se desarrollará de forma ininterrumpida desde las 9.00 hasta las 21.00 horas. El delegado de Deportes del Ayuntamiento de Baena, Domingo Castro, y la presidenta del Club Natación Baena, Susana Muñoz, han presentado una actividad ya consolidada en el calendario deportivo del municipio y que volverá a reunir a nadadores de distintas edades y procedencias.
La jornada está planteada como una celebración deportiva y de convivencia en torno a la natación, con el esfuerzo, el compañerismo y la deportividad como principales protagonistas. La competición contará con un máximo de 16 equipos distribuidos en ocho calles, con dos categorías: la A, para nacidos en 2014 y posteriores, con equipos de seis nadadores, y la B, para nacidos en 2013 y anteriores, con equipos de cuatro.
Las inscripciones hasta el 27 de agosto
Los relevos se realizarán cada 30 minutos, con una distancia mínima de 500 metros por posta en categoría A y 700 en categoría B. La organización ha destacado además la participación habitual de clubes de fuera de Baena, procedentes de localidades como Córdoba, Nueva Carteya y Montoro.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 27 de agosto a las 14.00 horas. Desde el Ayuntamiento y el Club Natación Baena han animado a vecinos y ciudadanos de la comarca a acercarse a la piscina para acompañar y animar a los participantes durante una jornada que se ha convertido ya en una de las grandes citas deportivas del verano baenense.
- Córdoba se prepara para la llegada de las lluvias: la Aemet informa sobre la 'baja atlántica' y sus efectos
- Localizado en Villa del Río el primer nido de avispón oriental registrado en la provincia de Córdoba
- Muere un joven de 29 años, vecino de Palma del Río, al ser atropellado en la A-4 cuando cambiaba una rueda al coche
- El Seprona investiga a un vecino de la provincia de Córdoba por la tenencia ilegal de un guacamayo rojo
- Córdoba disfruta de noches frescas aunque la Aemet avisa: 'Se acerca una borrasca monitorizada por el Centro de Huracanes de Miami
- Llega la lluvia a Córdoba: estas son las horas en las que la Aemet espera que continúen las precipitaciones
- La campaña arqueológica en el castillo de Dos Hermanas de Montemayor saca a la luz restos de una fortificación vinculada a Julio César
- Este es el pueblo más pequeño de Córdoba: cabe más de 160 veces dentro de la capital