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Verano

Baena celebra la 34ª edición de sus doce horas ininterrumpidas de natación para fomentar el deporte y la convivencia

Sigue abierto el periodo de inscripción para un evento que se celebra el próximo lunes 31 de agosto

Baena celebra la 34ª edición de sus doce horas ininterrumpidas de natación para fomentar el deporte y la convivencia.

Baena celebra la 34ª edición de sus doce horas ininterrumpidas de natación para fomentar el deporte y la convivencia. / Manuel Murillo

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Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

La piscina municipal de verano de Baena acogerá el próximo lunes, 31 de agosto, una nueva edición de las Doce Horas de Natación, una cita que alcanza su trigésimo cuarta edición y que se desarrollará de forma ininterrumpida desde las 9.00 hasta las 21.00 horas. El delegado de Deportes del Ayuntamiento de Baena, Domingo Castro, y la presidenta del Club Natación Baena, Susana Muñoz, han presentado una actividad ya consolidada en el calendario deportivo del municipio y que volverá a reunir a nadadores de distintas edades y procedencias.

La jornada está planteada como una celebración deportiva y de convivencia en torno a la natación, con el esfuerzo, el compañerismo y la deportividad como principales protagonistas. La competición contará con un máximo de 16 equipos distribuidos en ocho calles, con dos categorías: la A, para nacidos en 2014 y posteriores, con equipos de seis nadadores, y la B, para nacidos en 2013 y anteriores, con equipos de cuatro.

Las inscripciones hasta el 27 de agosto

Los relevos se realizarán cada 30 minutos, con una distancia mínima de 500 metros por posta en categoría A y 700 en categoría B. La organización ha destacado además la participación habitual de clubes de fuera de Baena, procedentes de localidades como Córdoba, Nueva Carteya y Montoro.

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Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 27 de agosto a las 14.00 horas. Desde el Ayuntamiento y el Club Natación Baena han animado a vecinos y ciudadanos de la comarca a acercarse a la piscina para acompañar y animar a los participantes durante una jornada que se ha convertido ya en una de las grandes citas deportivas del verano baenense.

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