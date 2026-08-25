Baena celebra la 34ª edición de sus doce horas ininterrumpidas de natación para fomentar el deporte y la convivencia.

La piscina municipal de verano de Baena acogerá el próximo lunes, 31 de agosto, una nueva edición de las Doce Horas de Natación, una cita que alcanza su trigésimo cuarta edición y que se desarrollará de forma ininterrumpida desde las 9.00 hasta las 21.00 horas. El delegado de Deportes del Ayuntamiento de Baena, Domingo Castro, y la presidenta del Club Natación Baena, Susana Muñoz, han presentado una actividad ya consolidada en el calendario deportivo del municipio y que volverá a reunir a nadadores de distintas edades y procedencias.

La jornada está planteada como una celebración deportiva y de convivencia en torno a la natación, con el esfuerzo, el compañerismo y la deportividad como principales protagonistas. La competición contará con un máximo de 16 equipos distribuidos en ocho calles, con dos categorías: la A, para nacidos en 2014 y posteriores, con equipos de seis nadadores, y la B, para nacidos en 2013 y anteriores, con equipos de cuatro.

Las inscripciones hasta el 27 de agosto

Los relevos se realizarán cada 30 minutos, con una distancia mínima de 500 metros por posta en categoría A y 700 en categoría B. La organización ha destacado además la participación habitual de clubes de fuera de Baena, procedentes de localidades como Córdoba, Nueva Carteya y Montoro.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 27 de agosto a las 14.00 horas. Desde el Ayuntamiento y el Club Natación Baena han animado a vecinos y ciudadanos de la comarca a acercarse a la piscina para acompañar y animar a los participantes durante una jornada que se ha convertido ya en una de las grandes citas deportivas del verano baenense.