Antonio Jesús Perea: «Es una bendición trabajar en mi pueblo; el pregón ha sido para todos los hinojoseños sin excepción»

¿Qué sintió al subir al atril para pregonar las fiestas de su pueblo ante sus paisanos?

Sentí una enorme emoción, pero sobre todo un profundo sentido de la responsabilidad al tener que transmitir mis sentimientos más sinceros a todo el pueblo de Hinojosa. Mi mayor empeño era lograr que cada palabra llegara exactamente con la intensidad, la forma y la calidez con la que yo quería expresarlo desde el corazón.

Si tuviera que resumir el eje central o la idea clave de su mensaje, ¿cuál sería?

Sin duda, la unidad. Ha sido un pregón concebido e interpretado para toda Hinojosa, pensado para todos y cada uno de los hombres y mujeres hinojoseños, sin distinción ni excepción alguna.

«Un médico accede a esferas de la vida muy íntimas; ese conocimiento profundo de la sociedad hinojoseña ha quedado plasmado en las páginas del pregón.» Antonio Jesús Perea, pregonero de de la Feria de San Agustín de Hinojosa del Duque

Tras la lectura, ¿qué comentarios o reacciones de los vecinos le han llegado al corazón?

Han sido muchísimas las muestras de cariño, pero me llegó especialmente que me dijeran que no me había dejado nada en el tintero. Muchos vecinos se me acercaron emocionados para confesarme que, a través de mi relato, habían conseguido revivir los mejores recuerdos de las ferias de su vida. Saber que mi mensaje caló de esa forma tan profunda en sus corazones es el mejor regalo.

Su profesión como médico le otorga una perspectiva única sobre el cuidado y la relación humana: ¿cómo se refleja esa faceta en las páginas de su pregón?

Esa perspectiva se refleja de forma natural a través del conocimiento tan cercano que tengo de la sociedad hinojoseña. La medicina me permite acceder a esferas muy íntimas y profundas de la vida de las personas, a las que muy pocos tienen acceso. Esa empatía y ese diálogo humano constante son la base misma de la narración de este pregón.

Ejercer la medicina implica vivencias intensas y servicio a la comunidad. ¿De qué manera influye su experiencia médica en el cariño y la dedicación hacia Hinojosa del Duque?

Influye de una manera determinante y continuada. Llevo dieciocho años ejerciendo en Hinojosa del Duque, que es mi pueblo natal. Hay profesionales a los que les cuesta o no llevan bien trabajar en su propio entorno, pero para mí es todo lo contrario: considero una verdadera bendición poder desarrollar mi vocación aquí, al lado de mis pacientes, a quienes conozco a fondo y con los que me cruzo a diario por las calles.

De todas las vivencias y momentos que componen las fiestas de San Agustín, ¿cuál guarda con especial nostalgia o entusiasmo desde la infancia?

Guardo con especial cariño la etapa de mi primera juventud en las casetas, cuando tenía 17, 18 o 19 años. Vivir la feria a esa edad te daba la sensación de que el mundo y la vida te pertenecían por completo y de que tenías todo el futuro por delante para comértelo.

«Casi todos los vecinos me transmitieron que revivieron las mejores ferias de su vida a través de mi relato, y que no me dejé nada en el tintero.» Antonio Jesús Perea, pregonero de de la Feria de San Agustín de Hinojosa del Duque

¿Cómo ha visto evolucionar estas celebraciones con el paso del tiempo y qué valores cree que se deben preservar intactos?

La vida evoluciona constantemente y las tradiciones deben caminar de su mano; quien no sabe adaptarse al ritmo de los tiempos tiene muy difícil alcanzar la felicidad. La feria nació como una feria de compraventa de ganado con un fuerte componente afectivo, y a medida que la agricultura, la ganadería y las formas de trabajo han cambiado, la fiesta se ha ido transformando para la juventud y los mayores. Lo importante es conservar intacto ese espíritu de convivencia que nos une.

Antonio Jesús Perea, pregonero de de la Feria de San Agustín de Hinojosa del Duque / Imagen de archivo

¿Qué mensaje o deseo le gustaría transmitir a los hinojoseños y visitantes para los días festivos que se avecinan?

Mi deseo es que disfrutemos al máximo de esta Feria de San Agustín, que aprovechemos para reencontrarnos y conocer mejor a la gente que tenemos al lado. Que no perdamos la cercanía, que nos saludemos por las calles y que, por encima de todo, sigamos siendo vecinos antes que desconocidos.