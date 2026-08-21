Este es el pueblo más pequeño de Córdoba: cabe más de 160 veces dentro de la capital

Mientras el término municipal de Córdoba supera los 1.200 kilómetros cuadrados, existe una localidad de la provincia que apenas alcanza los 7,8. Se trata de Fuente la Lancha, el municipio más pequeño de Córdoba, cuya superficie cabría más de 160 veces dentro de la capital.

El pueblo más pequeño de una provincia de contrastes

En la provincia de Córdoba hay municipios tan extensos que superan en superficie a grandes capitales europeas, y otros tan pequeños que apenas ocupan lo que un barrio de esas mismas ciudades. En el extremo más diminuto del mapa cordobés se encuentra una localidad del norte de la provincia, en plena comarca de Los Pedroches, que con sus 7,8 kilómetros cuadrados se convierte en el municipio con menos superficie de toda la geografía cordobesa.

Panorámica del pueblo más pequeño de Córdoba. / Córdoba

A 82 kilómetros de la capital, a 556 metros de altitud y con poco más de 330 habitantes según el último padrón municipal, este pequeño pueblo es uno de esos rincones que muchos no sabrían ubicar en un mapa pero que guarda, en su discreción, todo el encanto de lo auténtico.

El humilde origen de Fuente la Lancha

La historia de Fuente la Lancha arranca en torno a 1480, cuando vecinos de la cercana Hinojosa del Duque comenzaron a poblar aquella zona aprovechando la fuerte expansión demográfica que vivía la comarca de Los Pedroches.

De aldea a villa hay un largo camino, y Fuente la Lancha lo recorrió despacio: no fue hasta 1820 cuando sus propios vecinos solicitaron y obtuvieron la independencia municipal, pasando a figurar oficialmente como villa y convirtiéndose en uno de los 77 municipios de la provincia de Córdoba.

El origen del nombre de Fuente la Lancha

El origen de su nombre, según el historiador de las Casas-Deza, podría venir de alguna fuente que se llamase "de la Lancha", hipótesis que refuerza la denominación del arroyo Lanchar o Lanchas que discurre por el término municipal. También el río Guadamatilla nace en estas tierras antes de incorporarse al río Zújar.

Un pueblo pequeño con mucha tradición

No hay grandes casas señoriales en Fuente la Lancha, pero sí modestas viviendas familiares que conservan el estilo clásico de los Pedroches: amplias techumbres, chimeneas y corrales que conviven con construcciones más modernas. El centro de la vida local gira en torno a la iglesia de Santa Catalina, el monumento más destacado del pueblo, que da nombre también a la patrona de la localidad.

El paisaje que rodea al municipio es el de los Pedroches en estado puro: campos de cereal y dehesas de encinas donde pasta el ganado bovino, con la provincia de Badajoz como vecina inmediata. Esa proximidad extremeña no es solo geográfica: las costumbres de Extremadura y las tradiciones andaluzas se funden aquí en un folclore peculiar que se nota tanto en la cocina como en el calendario festivo.

Fachada de la iglesia de Santa Catalina, en Fuente la Lancha. / Córdoba

En lo gastronómico, Fuente la Lancha comparte con los pueblos limítrofes platos de raíz profunda como el relleno o los borrachuelos, recetas que llevan siglos en las mesas de esta comarca.

Y en lo festivo, el pueblo no tiene nada que envidiar a municipios mucho más grandes: la Semana Santa con sus cuatro procesiones, las matanzas de diciembre, la Candelaria, el Carnavalillo, la feria de Santo Domingo de Guzmán, la fiesta de Santa Catalina o la romería de la Virgen de Guía jalonan el año. Esta última celebración tiene además un componente especialmente emotivo: los lancheros acompañan en procesión a la imagen de la Virgen de Guía portando antorchas hasta la ermita de Santo Domingo.

Fuente la Lancha, pequeño en tamaño, grande en identidad

Fuente la Lancha no aspira a ser un destino masivo ni figura en las grandes guías de viaje. Pero en sus 7,8 kilómetros cuadrados guarda algo que los pueblos grandes a veces pierden: una identidad bien definida.

El pueblo más pequeño de Córdoba es, en muchos sentidos, un ejemplo de que el tamaño no determina el carácter.