Sucesos
La Guardia Civil interviene productos cárnicos y lácteos caducados en la Feria de Puente Genil
Además de los alimentos, se han tramitado expedientes por contrabando de tabaco de cachimba, cigarrillos y vapers
La Guardia Civil, con la colaboración de Inspectores de Salud de la Junta de Andalucía, han intervenido en Puente Genil diversos productos cárnicos, salsas alimenticias y leche que incumplían la normativa alimentaria.
Los productos, según un comunicado del instituto armado, han sido intervenidos durante las inspecciones realizadas en varia casetas de la Feria de Puente Genil en las que se han detectado varias infracciones graves en productos alimenticios por carecer de número de lote, de etiquetado obligatorio, tenencia de productos caducados, así como alimentos sin cadena de frío.
Ante ello han intervenido productos cárnicos como filetes de lomo cocinados y flamenquines, así como diferentes salsas como mahonesa, salsa funghi, salsa gaucha y sirope de chocolate, además de varios litros de leche.
Entre las infracciones más comunes detectadas en las casetas se encuentran las relacionadas con deficiencias higiénico sanitarias por la ausencia de agua caliente en los lavamanos, no disponer de lavavajillas para platos reutilizables, carecer de información de alérgenos de los alimentos y carecer de cartel de prohibido fumar.
Los expedientes de denuncia instruidos por infracciones a la normativa sobre higiene alimentaria serán remitidos a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba.
En las inspecciones ha participado también el Destacamento de Fiscal y Fronteras, unidad encargada del resguardo fiscal, se ha centrado durante las inspecciones en prevenir y perseguir fraudes e ilícitos fiscales verificando bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes.
Estos han tramitado varios expedientes de denuncia por infracción a la normativa de contrabando e infracción a la normativa de venta manual de tabaco para cachimba sin autorización, interviniéndose más de tres kilogramos de tabaco de cachimba, cigarrillos y vapers de contrabando.
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