La Diputación de Córdoba impulsa cinco producciones audiovisuales con localizaciones en la provincia

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha dado a conocer la resolución de la comisión de valoración de ‘Toma Primera’, programa de patrocinio que tiene como objetivo “apoyar económicamente producciones cinematográficas en fase de ejecución o que hayan finalizado su rodaje y que tengan localizaciones en la provincia”.

De este modo lo ha explicado Duque, quien ha añadido que “en este 2026 se han presentado un total de 12 propuestas, de las que cinco contarán con la colaboración de la institución provincial, a tenor de los criterios establecidos que atienden a cuestiones como la calidad artística, el porcentaje de mujeres en el equipo, la financiación previa de otras instituciones, el número de localizaciones en la provincia y que el equipo técnico-artístico y la productora sean cordobeses”.

Así, la comisión ha seleccionado A las ocho en casa, corto producido por Gadol Producciones, Muy al Sur Rumbo Films y Raíz Producciones; Desaparición, largo documental producido por Paraíso Films y Una simple carta de amor, largo de ficción cuya producción corre a cargo de Summer Films.

Comisión de valoración del programa Toma Primera. / CÓRDOBA

El responsable de Cultura de la Diputación ha señalado que “junto a estas propuestas, se patrocinará Vivan los hombres cabales, un largo de ficción producido por Lanuebe Películas SL y Anguita, el hombre de los tres siglos, largometraje documental de La Favorita”.

Según Duque, “el programa Toma Primera establece que el patrocinio máximo de la institución provincial para los trabajos de largometraje será de 12.000 euros y para los cortos de 6.000 euros”.

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La comisión que ha valorado las propuestas ha estado formada por personas expertas en el ámbito del cine y el audiovisual como Consuelo Borreguero, miembro de la Cátedra de Estudios Leonor de Guzmán e integrante de la Asociación Cine Cercano; Álvaro García Márquez, productor de varios proyectos galardonados en distintos festivales de cine y director de la Semana de Cine en Córdoba; y Moisés Bedmar Estepa, organizador del festival de cine Cortogenial en el municipio de Puente Genil, y promotor de diversos festivales, encuentros y jornadas en torno a la música, la literatura y la memoria histórica, entre otras experiencias relacionadas con el ámbito del cine y el audiovisual.