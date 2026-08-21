La campaña arqueológica en el castillo de Dos Hermanas de Montemayor saca a la luz restos de una fortificación vinculada a Julio César

Las excavaciones arqueológicas que se desarrollan en el Castillo de Dos Hermanas, en Montemayor, han sacado a la luz restos de una fortificación anterior a la construcción medieval que podrían corresponder al periodo íbero-romano. De confirmarse esta cronología, el hallazgo podría tener especial relevancia para el conocimiento de uno de los episodios históricos más importantes ocurridos en la Campiña de Córdoba: la Segunda Guerra Civil de la República Romana, que enfrentó a los partidarios de Julio César y Pompeyo.

El descubrimiento se ha producido durante la última campaña arqueológica que se encuentra actualmente en marcha en el yacimiento, donde desde hace más de una década el Ayuntamiento de Montemayor, con la colaboración de la Diputación de Córdoba y la Mancomunidad de Municipios de Campiña Sur, desarrolla trabajos de excavación y restauración.

Una de las actuaciones previstas en esta campaña tenía como objetivo delimitar la estructura de una de las torres de la fortificación medieval para acometer posteriormente su consolidación y restauración. Sin embargo, los trabajos han ido más allá de lo esperado: los arqueólogos han comprobado que esta torre se encuentra asentada sobre una fortificación más antigua.

Detalle de la excavación arqueológica en el castillo de Dos Hermanas de Montemayor. / CÓRDOBA

Las primeras evidencias apuntan a que esta construcción podría pertenecer al periodo íbero-romano, aunque serán los trabajos arqueológicos que continúen desarrollándose los que deberán determinar finalmente su cronología.

Una posible conexión con las guerras de Julio César

De confirmarse esta hipótesis, el descubrimiento tendría una mayor importancia por el contexto histórico de Montemayor. La antigua Ulia, identificada con la actual localidad montemayorense, tuvo un destacado protagonismo durante la guerra civil romana que enfrentó a las legiones de los bandos optimate, liderados por Pompeyo Magno y posteriormente sus hijos Cneo y Sexto, y populares, a cuyo frente estaba el famoso Cayo Julio César.

Los acontecimientos de aquel conflicto quedaron recogidos en el Bellum Hispaniense. En ellos constityen dos momentos clave los asedios de Ulia y Ategua, antes de la resolución de la contienda en la batalla de Munda.

La posibilidad de que la estructura localizada ahora pudiera estar relacionada con aquellos acontecimientos abre una nueva vía para profundizar en el conocimiento de este periodo histórico. No obstante, los investigadores mantienen abierta también la opción de que los restos correspondan a otro momento histórico. En cualquier caso, y sea cual sea finalmente su datación, el descubrimiento permitirá aportar nuevos datos sobre la evolución histórica de Montemayor y del conjunto de la Campiña cordobesa.

Vista aérea de la excavación arqueológica en el castillo de Dos Hermanas de Montemayor. / CÓRDOBA

Un enclave ocupado durante miles de años

Aunque su nombre remite a una fortaleza medieval, las investigaciones desarrolladas en el castillo de Dos Hermanas y su entorno han permitido documentar presencia humana durante las épocas medieval, romana, ibérica y prehistórica, concretamente de la Edad del Cobre, en el tercer milenio antes de Cristo. Una prolongada ocupación que se explica por las características del terreno que rodea la fortaleza y por la posición estratégica del emplazamiento dentro de la Campiña.

La campaña arqueológica actual interviene además en el aljibe de la fortaleza, descubierto durante las excavaciones que se llevaron a cabo en 2024.

El Ayuntamiento montemayorense quiere poner en valor los restos arqueológicos del castillo y acondicionar el yacimiento para que pueda ser visitado.

Montemayor cuenta además con el Museo de Ulia, un museo arqueológico fundado en 1973, reconocido oficialmente e incluido desde 1997 en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas de la Junta de Andalucía. De titularidad diocesana, su gestión corresponde al Ayuntamiento de Montemayor.