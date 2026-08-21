La Aemet mantiene el respiro del calor en Córdoba y apunta a un cambio de tiempo con lluvias

El alivio térmico se mantiene en Córdoba. Después de las jornadas de calor extremo que dejaron máximas por encima de los 41 grados en la capital, este viernes, 21 de agosto, los termómetros continúan en valores mucho más contenidos. La jornada estará marcada por cielos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales que irán desapareciendo durante la mañana, mientras que las temperaturas experimentarán cambios ligeros.

El descenso térmico de los últimos días ha supuesto un respiro después de un martes especialmente caluroso, cuando Córdoba alcanzó los 41,7 grados. El jueves, pese a que la previsión contemplaba chubascos que podían ir acompañados de tormentas, la estación de AEMET en Córdoba Aeropuerto registró 0,0 litros por metro cuadrado durante toda la jornada. Ahora, la situación meteorológica se estabiliza y el fin de semana se presenta sin grandes sobresaltos térmicos.

¿Y cómo se reflejará esta situación en Córdoba? Este viernes, 21 de agosto, las temperaturas se mantendrán en niveles similares a los del jueves, con una máxima de 33 grados en la capital. Las mínimas, de 19º, también se mantienen dentro de valores moderados para estas fechas. Los cielos quedarán poco nubosos o despejados a lo largo de la mañana, aunque podrá aparecer nubosidad de evolución en las sierras. Los vientos serán flojos del suroeste, ocasionalmente moderados.

Prediccion para hoy en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 33º, en Lucena entre 17º y 30º, en Pozoblanco entre 15º y 31º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 29º.

El sábado, temperaturas muy similares y mínimas más bajas

El sábado, 22 de agosto, continuará la estabilidad meteorológica, con cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones. Los cambios térmicos serán igualmente moderados: las máximas subirán ligeramente, mientras que las mínimas bajarán en varios puntos. En Córdoba capital, el termómetro pasará de los 19º de mínima del viernes a 17º, mientras que la máxima apenas aumentará de 33º a 34º.

Predicción el tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

Los vientos serán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados. Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 34º, en Lucena entre 18º y 33º, en Pozoblanco entre 16º y 32º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 32º.

De cara al domingo, la previsión apunta a un ligero incremento adicional de las máximas, con 35º en Córdoba, mientras que la mínima se situará en torno a los 16º. A más largo plazo, la Aemet contempla para el lunes un descenso hasta los 32º, aunque con un aumento de la probabilidad de precipitación, que alcanza el 65%.