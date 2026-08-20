La tregua al calor se afianza en Córdoba: este jueves bajan más los termómetros y puede llover, según la Aemet

La tregua térmica sigue avanzando en Córdoba. Después de varias jornadas marcadas por un calor sofocante, con máximas que llegaron a superar los 41 grados en la capital y noches con temperaturas tropicales, este jueves, 20 de agosto, continúa el descenso de los termómetros. La jornada llega además con un cambio en el estado del cielo, ya que se esperan chubascos que ocasionalmente podrán ir acompañados de tormentas antes de que los cielos se despejen durante la tarde.

La bajada de las temperaturas ya comenzó a hacerse notar este miércoles, después de un martes que volvió a dejar registros muy elevados en la provincia. Córdoba capital alcanzó los 41,7 grados el martes, mientras que la madrugada posterior dejó una mínima de 21,5 grados. Frente a ese escenario, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a una sucesión de jornadas más llevaderas, aunque el calor seguirá presente en las horas centrales del día.

Regresa la probabilidad de lluvia

Este jueves, 20 de agosto, las temperaturas volverán a bajar de forma generalizada, con un descenso localmente moderado de las máximas en el sur de la provincia. La Aemet prevé además intervalos de cielos nubosos, con chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, aunque por la tarde la nubosidad irá remitiendo hasta dejar cielos poco nubosos. Los vientos soplarán flojos o moderados de componente oeste.

Según el pronóstico actualizado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada estará marcada por ese descenso térmico y por la posibilidad de precipitaciones durante buena parte de la mañana. La evolución prevista supone un nuevo paso en el alivio iniciado tras las jornadas de calor extremo, aunque las máximas todavía se mantendrán en torno a los 30 grados o por encima en buena parte de la provincia.

El tiempo hoy en Córdoba capital. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 33º, en Lucena entre 17º y 30º, en Pozoblanco entre 15º y 30º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 29º.

El viernes se mantienen las máximas, aunque suben en algunos puntos

Este viernes, 21 de agosto, la situación tenderá a estabilizarse. La Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar nieblas. También habrá nubosidad de evolución en las sierras. Las temperaturas permanecerán sin cambios, con posibilidad de descenso de las mínimas y ascenso de las máximas. Los vientos serán flojos o moderados de componente oeste.

Predicción el tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 18º y 33º, en Lucena entre 17º y 31º, en Pozoblanco entre 16º y 32º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 29º.