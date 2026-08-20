Una sucesión de averías provoca cortes de agua en la aldea de La Mina en Puente Genil

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha explicado la situación registrada en los últimos días en la aldea de La Mina, donde una sucesión de averías ha provocado problemas en el suministro de agua, especialmente en las viviendas situadas a una cota superior.

Según ha señalado el alcalde, hace poco más de 48 horas se tuvo conocimiento de un corte de agua provocado, inicialmente, por la avería de la nueva bomba instalada para mejorar el caudal que llega a la aldea, que venía sufriendo problemas de abastecimiento desde hace décadas. La bomba llevaba entre diez y quince días en funcionamiento cuando dejó de operar.

Velasco ha explicado que la incidencia fue atendida "de forma inmediata por Aguas de Córdoba", aunque ha reconocido que "a veces, una reparación puede generar complicaciones y no resolverse con la rapidez deseada".

A esta avería se sumó una fuga en la conducción que conecta el depósito de Cerro Gorita con La Mina, que fue reparada durante la mañana del miércoles "con la máxima celeridad".

Hubo que recuperar la antigua instalación

La avería de la nueva bomba obligó a recuperar temporalmente la antigua instalación, que permitió hacer llegar agua hasta La Mina, aunque sin suficiente caudal para abastecer a las viviendas situadas en las zonas más elevadas.

Durante estas últimas 48 horas, "han intervenido fontaneros, excavadoras y electromecánicos de Emproacsa", según ha detallado el alcalde, con el objetivo de recuperar el suministro en todas las viviendas. Una actuación que se ha visto condicionada también por "la coincidencia de varias averías y una ola de calor".

Velasco ha asegurado que desde el equipo de gobierno se ha realizado un "seguimiento constante" de la situación, manteniendo contacto permanente con los técnicos de Emproacsa y con numerosos vecinos.

"Por supuesto que tenemos que pedir disculpas por las molestias", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que la antigüedad y obsolescencia de la conducción de agua hacia La Mina constituye "un problema heredado por décadas de inacción".

A esta circunstancia se añade, según el alcalde, el incremento del consumo registrado en la zona de Las Palomas y Los Pajaritos, que reduce el caudal disponible para La Mina.

Nuevas inversiones para mejorar el abastecimiento

El alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento analizará con la Diputación de Córdoba distintas soluciones técnicas destinadas a mejorar de manera estructural el abastecimiento de La Mina.

Entre las actuaciones que se pretenden abordar se encuentra la renovación de los tramos más antiguos de la conducción, la eliminación de "enganches irregulares" y la renovación progresiva de las infraestructuras. No obstante, Velasco ha advertido de que estas actuaciones requieren tiempo y planificación: "Nada de eso se hace en 24 horas".

Más contratos y actuaciones de mantenimiento

En relación con las labores de mantenimiento municipal, el alcalde ha señalado que actualmente están vigentes distintos contratos destinados a atender las necesidades de conservación de las infraestructuras y espacios públicos.

"Ahora tenemos vigentes contratos de mantenimiento de vías públicas y caminos rurales, también de instalaciones de climatización, calderas, cristalería y otras necesidades", ha explicado. No obstante, ha reconocido que "la capacidad de gasto es limitada" y que el Ayuntamiento debe establecer prioridades.

El alcalde ha reconocido que existe "mucho trabajo por delante" debido a la acumulación de necesidades de mantenimiento durante años. "Hay muchas cosas abandonadas desde hace muchos años y no se pueden reparar todas en los tres años que llevamos gobernando", ha afirmado.