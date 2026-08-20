El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, será pregonero de la Fiesta de la Vendimia de Montilla y Almendralejo, ciudad invitada

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia, que este año tendrá como pregonero y capataz de honor al rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y a Almendralejo como municipio invitado. Vecinos y visitantes vivirán del 3 al 6 de septiembre una de las celebraciones más representativas del calendario local, que este año ampliará su programación y volverá a reunir actividades culturales, musicales, religiosas, deportivas y vinculadas al sector vitivinícola.

La programación comenzará el jueves, reforzando así el inicio de la fiesta con el pregón promovido por la Asociación de Vecinos Gran Capitán, el concierto de la Banda de Música Pascual Marquina en la Plaza de la Asunción y, como novedad, un pasacalles de la Banda de Música La Unión que servirá como arranque oficial de unas jornadas que se prolongarán hasta el lunes festivo.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha explicado que esta edición pretende seguir consolidando una celebración estrechamente vinculada a la identidad de la ciudad y al sector vitivinícola. "Seguimos avanzando para que la Fiesta de la Vendimia tenga cada vez mayor relevancia dentro de nuestro municipio y se convierta también en una oportunidad para proyectar Montilla, nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestros vinos".

Sobre la elección del pregonero, Llamas ha destacado que busca reconocer "la estrecha relación entre el conocimiento, la innovación y el desarrollo de nuestro sector vitivinícola", así como la voluntad de la Universidad de Córdoba de reforzar su presencia en los municipios de la provincia.

Y en relación a Almendralejo, el alcalde ha resaltado su tradición vitivinícola y su pertenencia, como Montilla, a la red de ciudades del vino de Acevin. "Esta participación permitirá estrechar vínculos entre ambas ciudades y generar nuevas actividades relacionadas con el vino, el turismo y la innovación", ha añadido Llamas.

Montilla quiere ser Ciudad Española del Vino en 2027

Por otra parte, el Ayuntamiento trabaja ya en la candidatura de Montilla a Ciudad Española del Vino 2027, una propuesta que se presentará con mayor detalle próximamente y que pretende convertirse en "un punto de inflexión para la proyección de nuestros vinos, nuestro territorio y nuestra marca ciudad". En este sentido, ha destacado la futura apertura del nuevo centro de recepción de visitantes y del Museo del Vino en el Parador como uno de los principales hitos turísticos de los próximos meses.

Por su parte, el concejal de Festejos, Miguel Sánchez, ha destacado que la programación contará con actuaciones musicales durante todos los días, incluyendo orquestas, grupos de versiones, tributos y formaciones montillanas. El lunes pondrá el broche musical el grupo cordobés La Corredera.

Desde la Hermandad de la Santa Cena, su hermano mayor, José Luis Fernández, ha informado de los actos previstos para el día 6, cuando tendrá lugar a las 20.00 horas la tradicional misa flamenca en Bodegas Pérez Barquero, presidida por Abraham Luque y con la participación de Antonio Nieto al cante y Curro Cruz a la guitarra.

Autoridades, representantes de los colectivos locales y vendimiadores mayores de esta y de la pasada edición, en la Casa del Iica. / CÓRDOBA

Procesión y pisa de la uva en la plaza de la Merced

Tras la celebración religiosa, a las 21.15 horas partirá desde Bodegas Pérez Barquero la procesión hasta la Plaza de la Merced, donde en torno a las 22.15 horas tendrá lugar uno de los momentos más representativos de la Fiesta de la Vendimia: la tradicional pisa de la uva y la obtención del primer mosto. La programación de la hermandad continuará el lunes día 7 con la misa de regla y una comida de hermandad.

La presentación ha servido igualmente para dar a conocer el cartel anunciador de esta edición, obra del fotógrafo montillano Chema G. Mármol. El autor ha explicado que la composición toma como elemento central la pisa de la uva y el primer mosto, junto a la Virgen de las Viñas, manteniendo referencias a la cartelería histórica de la Fiesta de la Vendimia.

Por otra parte, la Casa del Inca acogió ayer miércoles el tradicional sorteo para la elección de los Vendimiadores Mayores, un acto que reunió a representantes de las asociaciones participantes, miembros de la Corporación municipal, colectivos locales y vecinos. El sorteo ha designado a Natalia Marín Cabanillas y José Antonio Marín García, representantes de la Asociación de Vecinos Gran Capitán, como Vendimiadores Mayores de esta edición, quienes toman el relevo de los representantes de la Asociación de Vecinos El Centro, que ostentaron este reconocimiento en la anterior.