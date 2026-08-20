Pozoblanco destina 100.000 euros a maquinaria para el arreglo de caminos municipales

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha anunciado la salida a licitación de un nuevo contrato para el alquiler de maquinaria con operario, destinado en exclusiva a las obras de mejora, acondicionamiento, conservación y mantenimiento de los caminos municipales de la localidad. El presupuesto base de esta licitación asciende a un total de 100.042,80 euros.

El objetivo del concurso es conseguir una dotación de 520 horas de motoniveladora, 520 horas de compactador y otras 520 horas de equipo de riego. En total, son más de 1.500 horas de trabajo efectivo sobre el terreno que garantizarán una mejora sustancial y duradera del firme.

"Disponer de esta maquinaria especializada nos va a permitir ser mucho más ágiles y eficaces en el mantenimiento continuo. Es un proyecto de primer nivel que consolida nuestro compromiso firme y positivo con el entorno rural de Pozoblanco", ha destacado el alcalde, Santiago Cabello, para quien esta licitación no es una acción aislada, sino que se suma a la "importante ejecución que se está llevando a cabo a través de la Mancomunidad de Caminos y a la reciente modificación de crédito aprobada en el pleno del pasado mes de julio por valor de 500.000 euros. "Este esfuerzo conjunto supondrá una mejora histórica y sin precedentes en la red viaria rural", ha indicado.

En esta misma línea de trabajo, el Consistorio ha solicitado ayudas adicionales a las diferentes administraciones públicas para acometer la conservación integral de vías de gran tránsito e importancia con riego asfáltico, como son el camino de Guadamora, el de Navalpozuelo, el de la Virgen de Luna, el de Huerta la Monja y el de Las Merinillas.

Otras intervenciones en caminos ya ejecutadas

Ello se suma a otras actuaciones ya ejecutadas en siete caminos del término municipal, que han supuesto una inversión de 200.000 euros a través del plan de la Junta de Andalucía para la reparación de vías rurales afectadas por las borrascas. A esta cuantía hay que añadir los 80.000 euros destinados al arreglo del camino de Pozoblanco a Conquista, enmarcados en la línea de ayudas por daños del Gobierno central.

Cabello ha valorado que "este es un hito absolutamente clave para nuestro pueblo. Estamos haciendo una apuesta sin precedentes para que nuestros agricultores, ganaderos y vecinos tengan los caminos que merecen. Sumando fuerzas y recursos, vamos a dejar nuestra red viaria en unas condiciones excepcionales".