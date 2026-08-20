El parque de los Llanos del Cristo de Puente Genil tendrá un espacio de juegos infantiles

La Diputación de Córdoba ha publicado la licitación para la construcción de una zona de juegos infantiles en el parque de los Llanos del Cristo situado en el barrio de Miragenil, en Puente Genil. La actuación forma parte del Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-2027 (bienio 2026-2027), y cuenta con un presupuesto total de 96.835,94 euros (IVA incluido), íntegramente financiado por la Diputación de Córdoba.

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha informado que el Ayuntamiento ha determinado la necesidad de contar con una zona de juegos infantiles para completar la oferta de esparcimiento en el parque, una petición realizada por la propia asociación de vecinos en reiteradas ocasiones.

Los juegos infantiles se ubican en el centro del parque, ocupando una zona de aproximadamente 1.000 metros cuadrados más cercana al río, para crear sinergias con el cauce y atraer esa nueva actividad y flujo de gente a la propia ribera, en consonancia con la apuesta del ayuntamiento de recuperar los márgenes del río como elemento articulador.

Plano de la zona que ocupará la zona infantil en los Llanos del Cristo de Puente Genil. / CÓRDOBA

Para la selección de los juegos, se ha realizado un estudio de los existentes en el municipio para que los instalados fueran diferentes y novedosos, siendo estos un foco de atracción de la población.

Uno de los objetivos de la actuación es aumentar el flujo de personas en el parque teniendo a los juegos infantiles como atractivo. Tras varias opciones de ordenación, se optó por aquella en la que tanto los juegos infantiles como la zona de estancia y esparcimiento adherida, con varios bancos, papeleras y zona de tránsito, se posicionan perpendicularmente al río para que en todo momento se vuelque hacia él las vistas y las relaciones espaciales.

Los juegos seleccionados son una tirolina de 25 metros con plataforma, una supernova, un carrusel giratorio y un columpio direccional con tres unidades.