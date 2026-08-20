Lorca y Palma del Río: el vínculo del poeta con los toros, los caballos y el Palacio Portocarrero

Federico García Lorca era un apasionado del mundo del caballo, de los jinetes y del toro, y en una ocasión visitó Palma del Río, los tentaderos de machos y se alojó en el Palacio Portocarrero. Así lo ha narrado recientemente Enrique Moreno de la Cova y Maestre, nieto del famoso ganadero Félix Moreno Ardanuy.

“Todo apunta a que fue en la primavera de 1932, cuando Federico García Lorca va a Sevilla a pronunciar una conferencia denominada Arquitectura del cante jondo, y le invitan a un tentadero de machos en el cortijo de La Vega, entre Palma del Río y Peñaflor”, explica el historiador Manuel Muñoz Rojo, quien lleva tiempo investigando la vinculación del poeta con la ciudad de Palma del Río. Concretamente esta conferencia se produjo el 31 de marzo de 1932, acabada la Semana Santa, en el Salón Imperial, como recoge el diario El Liberal en su crónica.

Según ha explicado Enrique Moreno de la Cova, será su padre, Félix Moreno de la Cova, quien se encargará de recoger, junto a Federico García Lorca, a los hermanos Ignacio y Aurelio Sánchez Mejías para acercarlos a La Vega. Encontramos una referencia histórica cuando Dominique Lapierre y Larry Collins en el famoso best seller internacional dejó escrito cuando entrevistaban a Alonso Moreno de la Cova: "Tanto si estamos en La Vega como en el Palacio, mi padre exigía que todos lleváramos chaqueta y corbata... Federico García Lorca nos visitaba".

Tentadero de machos de la Vega. / Cedida por Moreno de la Cova

Para Muñoz Rojo, esta declaración se reafirma con el relato de Enrique Moreno de la Cova. "Al tentadero de machos acuden muchos garrochistas como Antonio y José Mihura, Álvaro y Pedro Domenecq, Villalón, sobrino del garrochista y poeta Fernando Villalón y los hijos del ganadero Javier, Félix y Alonso Moreno de la Cova. Una reunión que también agrupa a mayorales, capataces, mozos y mucho personal para preparar los caballos", señala.

Por la noche ocurre una anécdota: "Hubo un intento del sobrino de Villalón de hacerle un poema a Aurelio y él se enfadó porque dijo que no tenía calidad y altura para ser poeta pero señaló a Lorca y le dijo que sí era buen poeta, por lo que se deduce que Federico ya era un literato muy prestigioso".

Se hizo la noche y el poeta debía pernoctar. "Unos dormían en el cortijo, normalmente el personal de los garrochistas, mayorales, mozos y el servicio doméstico y otros dormían en palacio. Es presumible que Federico García Lorca, amigo íntimo del torero Ignacio Sánchez Mejías, fuera alojado en una de las habitaciones del palacio de los condes de Palma, hoy conocido como Palacio Portocarrero", según explica el historiador.

Muñoz Rojo trabaja en esta línea de investigación como un nuevo pasaje de la historia de Lorca y la ciudad de Palma del Río. También expone que "el tentadero de machos fue una imagen que contempló Lorca en la Vega del Guadalquivir donde los garrochistas, a lomos de los caballos andaluces, galopaban tras el toro para terminar la faena con la vara".